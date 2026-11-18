Gerard Piqué protagoniza una nueva polémica al salir en defensa de Jesús Owono, portero del FC Andorra, equipo del que es accionista mayoritario.
El exfutbolista cuestionó la sanción de 12 partidos impuesta al guardameta por el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, ocurrida el pasado 3 de noviembre.
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En un video publicado en sus redes sociales este lunes 16 de noviembre, Piqué consideró que el castigo responsabiliza al portero de las consecuencias de un accidente y sostuvo que el castigo debe responder a la naturaleza de la jugada, no al desenlace.
Las declaraciones del exseleccionado español provocaron críticas de aficionados en redes sociales, donde lleva varios días discutiéndose la responsabilidad de Owono en el incidente.
Gerard Piqué defiende a Jesús Owono y cuestiona la sanción de 12 partidos
"La sanción a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", afirmó Piqué en la grabación.
El empresario, máximo accionista del FC Andorra, también reconoció el impacto que la muerte de De Miguel provocó en el equipo y recordó el vacío que dejó entre sus compañeros, familiares y amigos.
"No va a haber sanción que nos devuelva a Demi", dijo usando el apodo con el que conocían al delantero.
"Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué, por qué ha sucedido", señala Piqué. "Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todos lo han calificado de accidente. Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado", puntualizó.
Para respaldar su postura, Piqué recordó un episodio que vivió en 2012, durante las semifinales de la Champions League entre el Barcelona y el Chelsea. En aquella ocasión, chocó con el entonces portero azulgrana Víctor Valdés, recibió un golpe en la cabeza y terminó hospitalizado.
El exfutbolista utilizó ese recuerdo para comparar ambos lances y argumentar que un choque entre dos jugadores que buscan el balón no implica necesariamente la intención de causar daño.
También mencionó el caso de José Corpas, jugador del Albacete, quien recibió tres partidos de suspensión por golpear accidentalmente en la cabeza a Quadri Liameed, del Sabadell, durante otro encuentro. El futbolista se recuperó de la lesión. "¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias?", planteó Piqué.
Sin embargo, el entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, dejó ver que su postura choca con la de Piqué. De acuerdo con Reuters, el director técnico señaló que la entrada de Owono pudo evitarse y que no se trataba de una acción habitual en el futbol.
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El choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel
El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.
En el tiempo añadido, cuando el encuentro llegaba a sus últimos minutos, Jesús de Miguel, delantero del conjunto local, avanzó hacia el área rival en busca del balón. En la disputa apareció Jesús Owono, portero del Andorra, quien impactó contra el futbolista con la pierna elevada.
El árbitro expulsó al portero en el minuto 90+6, bajo el argumento de que hubo un impacto brusco con la pierna en alto y uso de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa.
De Miguel recibió atención médica sobre el terreno de juego y salió en camilla. El partido quedó suspendido después de que los integrantes de ambos equipos manifestaran que no estaban en condiciones anímicas de continuar.
El delantero, de 30 años, sufrió una paro cardiorrespiratorio. Los servicios médicos consiguieron reanimarlo y lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Sin embargo, De Miguel falleció la mañana del martes 3 de noviembre.
Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Antes de incorporarse al Tenerife en 2025, militó en equipos como el Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón. Su trayectoria profesional incluyó 54 goles con distintos clubes.
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Jesús Owono es suspendido por 12 partidos tras el choque que causó la muerte de Jesús de Miguel
El Comité de Disciplina de la RFEF comunicó el viernes 13 de noviembre la suspensión de 12 partidos para Jesús Lázaro Ferrer Owono, nombre completo del guardameta internacional con Guinea Ecuatorial.
La resolución consideró que su actuación constituía una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación. El organismo justificó el castigo en la forma de ejecutar la entrada, la brusquedad del impacto y el empleo de fuerza excesiva, de acuerdo con la descripción del árbitro. Además de los 12 encuentros, el club está obligado a pagar varias multas.
La directiva del Andorra, encabezada por su director general, Jaume Nogués, confirmó que el club no apelaría el castigo. En declaraciones a medios de comunicación de Andorra, el directivo cuestionó la resolución, pero explicó que una apelación podría generar un rechazo social. También señaló que el propio Owono no estaba a favor de presentar un recurso.
El portero, de 25 años, se apartó además de la convocatoria de Guinea Ecuatorial para los partidos clasificatorios de la Copa Africana de Naciones frente a Zimbabue, disputados durante noviembre.
Piqué también señaló que el guardameta necesitaría más de los 12 partidos de suspensión para encontrarse en condiciones de regresar a la competencia, debido al impacto personal de lo ocurrido.
La muerte de Jesús de Miguel está bajo investigación judicial
La muerte del futbolista Jesús de Miguel está siendo investigada por la Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios de Santa Cruz de Tenerife, para esclarecer las circunstancias de la muerte del delantero.
La Fiscalía también inició diligencias preliminares y solicitó el atestado policial y los informes relacionados con el fallecimiento. La investigación contempla determinar si existe alguna responsabilidad que exceda el ámbito deportivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclaró que la apertura de diligencias responde al procedimiento habitual ante una muerte por causas no naturales, incluso cuando puede tratarse de un accidente.
El País señaló el 4 de noviembre que los investigadores también revisan los protocolos de asistencia médica durante el partido, los tiempos de atención y los recursos disponibles en el estadio.
El informe preliminar de autopsia quedó bajo reserva judicial. La investigación debe esclarecer tanto las circunstancias médicas del fallecimiento como las posibles responsabilidades derivadas del incidente.