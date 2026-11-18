En un video publicado en sus redes sociales este lunes 16 de noviembre, Piqué consideró que el castigo responsabiliza al portero de las consecuencias de un accidente y sostuvo que el castigo debe responder a la naturaleza de la jugada, no al desenlace.



Gerard Piqué defiende al portero Jesús Owono, quien causó la muerte del futbolista Jesús de Miguel (Carlos Alvarez/Getty Images)

Las declaraciones del exseleccionado español provocaron críticas de aficionados en redes sociales, donde lleva varios días discutiéndose la responsabilidad de Owono en el incidente.

Gerard Piqué defiende a Jesús Owono y cuestiona la sanción de 12 partidos

"La sanción a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", afirmó Piqué en la grabación.

El empresario, máximo accionista del FC Andorra, también reconoció el impacto que la muerte de De Miguel provocó en el equipo y recordó el vacío que dejó entre sus compañeros, familiares y amigos.

"No va a haber sanción que nos devuelva a Demi", dijo usando el apodo con el que conocían al delantero.



Gerard Piqué defiende al portero Jesús Owono, quien causó la muerte del futbolista Jesús de Miguel (Borja B. Hojas/Getty Images)

"Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué, por qué ha sucedido", señala Piqué. "Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todos lo han calificado de accidente. Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado", puntualizó.

Para respaldar su postura, Piqué recordó un episodio que vivió en 2012, durante las semifinales de la Champions League entre el Barcelona y el Chelsea. En aquella ocasión, chocó con el entonces portero azulgrana Víctor Valdés, recibió un golpe en la cabeza y terminó hospitalizado.



Gerard Piqué defiende al portero Jesús Owono, quien causó la muerte del futbolista Jesús de Miguel (Agustin Cuevas/Getty Images)

El exfutbolista utilizó ese recuerdo para comparar ambos lances y argumentar que un choque entre dos jugadores que buscan el balón no implica necesariamente la intención de causar daño.

También mencionó el caso de José Corpas, jugador del Albacete, quien recibió tres partidos de suspensión por golpear accidentalmente en la cabeza a Quadri Liameed, del Sabadell, durante otro encuentro. El futbolista se recuperó de la lesión. "¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias?", planteó Piqué.

Sin embargo, el entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, dejó ver que su postura choca con la de Piqué. De acuerdo con Reuters, el director técnico señaló que la entrada de Owono pudo evitarse y que no se trataba de una acción habitual en el futbol.