Hailey Bieber y su firma de belleza Rhode buscan ventas por mil millones de dólares anuales... y están por conseguirlo

Nick Vlahos, director ejecutivo de Rhode, dejó ver que el siguiente objetivo es todavía más ambicioso, ya que aseguró que la compañía busca convertirse en la marca de belleza que alcance más rápido los mil millones de dólares en ventas netas a nivel mundial.



Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)



La meta llega después de que e.l.f. Beauty adquiriera la empresa en una operación valuada en alrededor de mil millones de dólares en 2025.

El crecimiento también comienza a reflejarse en los resultados financieros de su empresa matriz y en la expansión internacional de la marca, que encontró en Sephora uno de sus principales canales para llegar a nuevos consumidores, incluidos los mexicanos.

Rhode y Sephora: el lanzamiento más grande en la historia de la cadena en Europa

Uno de los principales impulsos del crecimiento de Rhode es la distribución internacional.

En septiembre de 2026, la firma fundada por Hailey Bieber llegó a 19 nuevos mercados europeos a través de Sephora, en lo que la cadena reconoció como el lanzamiento más grande de su historia.

De acuerdo con Nick Vlahos, la respuesta del público superó incluso los resultados de la expansión en Norteamérica. La marca también registró buenos niveles de recompra en sus distintas categorías, como cuidado de la piel, productos para labios y maquillaje híbrido.

Por otra parte, Vlahos explicó que Rhode tiene presencia en aproximadamente 40 por ciento de las tiendas Sephora en todo el mundo. Además, alrededor de 74 por ciento de sus seguidores en redes sociales se encuentran fuera de Estados Unidos.



Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)

La infraestructura de e.l.f. Beauty también facilitó esta expansión. Antes de la adquisición, Rhode operaba con dos centros de distribución para atender sus ventas directas por internet y las de sus socios comerciales.

Con el respaldo de su nueva empresa matriz, ahora cuenta con una red de aproximadamente nueve instalaciones, de acuerdo con Vlahos en una entrevista que dio a WWD.