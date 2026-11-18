Andrea Legarreta le dedica un mensaje a Pablo Lyle por sus 40 años

Andrea Legarreta expresó sus buenos deseos para Pablo Lyle y dijo que le emociona pensar en el momento en que pueda recuperar su libertad. También destacó el crecimiento espiritual y personal que el actor ha experimentado durante los años que lleva privado de su libertad.

“Hoy cumple 40 Pablo. Feliz cumpleaños Pablo Lyle. Mucha, mucha luz, soplaremos velita para él”, expresó Andrea al recordar la fecha.

Durante el programa, la conductora aseguró que está emocionada por la posibilidad de que el actor esté cerca de concluir su condena y de que el público pueda verlo nuevamente.

“Ya está muy próximo a salir, ya cumpliendo su condena. Me emociona pensar cómo lo van a ver porque de verdad todo lo que ha crecido de manera espiritual. De muchas formas, de verdad”, comentó.



Andrea Legarreta y Pablo Lyle (Instagram)

Raúl Araiza también habló sobre el futuro de Pablo y consideró que, a sus 40 años, todavía tiene tiempo y oportunidades para retomar su carrera artística. El conductor recordó que ya era un buen actor antes de enfrentar este proceso y señaló que la experiencia podría marcar una nueva etapa profesional.

“Yo creo que va a salir, ni siquiera es en su prime porque le viene en su momento, pero va a salir a los 40 años donde va a tener toda la carrera por delante para hacer lo que él quiera, como quiera. Ya era un estupendo actor, lo sigue, pero imagínate con esa madurez, obviamente lo guapo, todo lo que maduró, lo que vivió, lo que creció”, dijo.

Galilea Montijo también intervino para referirse a lo que el actor ha vivido durante estos años. “Esa experiencia que le pone la vida”, señaló.

Andrea retomó la conversación y reconoció que ha sido un proceso difícil no solamente para Pablo, sino también para las familias involucradas en el caso. Sin embargo, aseguró que ha podido mantenerse cerca de él y que le emociona que otras personas puedan verlo nuevamente.

“Híjole, muy fuerte, para las dos familias, pero sin duda, como dicen, sufrimiento es crecimiento, créanme, he estado cerca de él, en verdad está, pues de muchas maneras está bien, en crecimiento, en agradecimiento, espiritualmente está enorme, o sea, de verdad está… Me urge que lo vean”, compartió.

La conductora también se refirió a esta fecha como un cumpleaños especial, pues considera que podría ser el último que el actor pase en prisión: “Feliz cumpleaños, el último allá adentro. 40 años, va a salir muy joven”, expresó.