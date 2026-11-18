Pablo Lyle cumple 40 años este 18 de noviembre y lo hace mientras permanece cumpliendo su condena en una prisión de Florida, Estados Unidos. A unas semanas de la fecha prevista para terminar su sentencia, el cumpleaños del actor estuvo presente en el programa Hoy, donde Andrea Legarreta le dedicó unas palabras y compartió cómo lo ha visto durante este proceso.
Pablo Lyle pasa su cumpleaños 40 años en la cárcel; Andrea Legarreta le manda mensaje muy especial
Andrea Legarreta le dedica un mensaje a Pablo Lyle por sus 40 años
Andrea Legarreta expresó sus buenos deseos para Pablo Lyle y dijo que le emociona pensar en el momento en que pueda recuperar su libertad. También destacó el crecimiento espiritual y personal que el actor ha experimentado durante los años que lleva privado de su libertad.
“Hoy cumple 40 Pablo. Feliz cumpleaños Pablo Lyle. Mucha, mucha luz, soplaremos velita para él”, expresó Andrea al recordar la fecha.
Durante el programa, la conductora aseguró que está emocionada por la posibilidad de que el actor esté cerca de concluir su condena y de que el público pueda verlo nuevamente.
“Ya está muy próximo a salir, ya cumpliendo su condena. Me emociona pensar cómo lo van a ver porque de verdad todo lo que ha crecido de manera espiritual. De muchas formas, de verdad”, comentó.
Raúl Araiza también habló sobre el futuro de Pablo y consideró que, a sus 40 años, todavía tiene tiempo y oportunidades para retomar su carrera artística. El conductor recordó que ya era un buen actor antes de enfrentar este proceso y señaló que la experiencia podría marcar una nueva etapa profesional.
“Yo creo que va a salir, ni siquiera es en su prime porque le viene en su momento, pero va a salir a los 40 años donde va a tener toda la carrera por delante para hacer lo que él quiera, como quiera. Ya era un estupendo actor, lo sigue, pero imagínate con esa madurez, obviamente lo guapo, todo lo que maduró, lo que vivió, lo que creció”, dijo.
Galilea Montijo también intervino para referirse a lo que el actor ha vivido durante estos años. “Esa experiencia que le pone la vida”, señaló.
Andrea retomó la conversación y reconoció que ha sido un proceso difícil no solamente para Pablo, sino también para las familias involucradas en el caso. Sin embargo, aseguró que ha podido mantenerse cerca de él y que le emociona que otras personas puedan verlo nuevamente.
“Híjole, muy fuerte, para las dos familias, pero sin duda, como dicen, sufrimiento es crecimiento, créanme, he estado cerca de él, en verdad está, pues de muchas maneras está bien, en crecimiento, en agradecimiento, espiritualmente está enorme, o sea, de verdad está… Me urge que lo vean”, compartió.
La conductora también se refirió a esta fecha como un cumpleaños especial, pues considera que podría ser el último que el actor pase en prisión: “Feliz cumpleaños, el último allá adentro. 40 años, va a salir muy joven”, expresó.
¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión?
Pablo Lyle permanece en una prisión de Florida por el caso ocurrido el 31 de marzo de 2019 en Miami. Ese día, el actor protagonizó un altercado vial y golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que falleció días después a consecuencia de las lesiones.
En octubre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario. Posteriormente, recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional, además de otras condiciones impuestas por las autoridades.
De acuerdo con información difundida por distintos medios, la fecha prevista para que Pablo termine su condena en prisión es el 29 de diciembre de 2026. En un principio, su salida estaba contemplada para septiembre de 2027, pero se habría adelantado por el tiempo que ya había pasado bajo custodia y su buena conducta.
Sin embargo, cumplir su condena no significa necesariamente que pueda regresar de inmediato a México o que recupere por completo su libertad. Debido a su situación migratoria en Estados Unidos, podría quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se define su futuro en ese país.