Pablo Lyle continúa apoyando económicamente a sus hijos desde la cárcel

“No sé, no sé, la verdad no lo sé. Y como diría don Manolo Fábregas: ‘Y si lo supiera no te lo diría’. No, no sé, no he podido”, respondió ante las preguntas de la prensa.

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) explicó que, aunque no ha tenido comunicación directa con Pablo, sí ha estado al pendiente de sus familiares. Además, reveló que el actor ha continuado generando regalías por su trabajo, recursos que han contribuido a cubrir las necesidades de sus hijos.

“Sí he estado durante todo el tiempo en contacto con la familia, con él directamente no, pero sí hemos estado porque pues él sigue generando, como lo que decíamos, Pablo Lyle sigue generando regalías”, comentó.

Moreno destacó que una de las principales preocupaciones del actor desde que comenzó su proceso legal ha sido garantizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, fruto de su relación con su exesposa Ana Araujo, incluso por encima de su propia defensa.

“Pero lo que se buscaba siempre, y él buscó siempre, y la familia de Pablo siempre, es que los niños estuvieran protegidos. Incluso más, a él le preocupaba más el bienestar de sus hijos que su defensa misma, eso sí te lo puedo asegurar”, expresó.

Sobre la posibilidad de que Lyle retome su carrera artística una vez que recupere su libertad, José Elías Moreno se mostró optimista y aseguró que considera que el actor tiene talento y cualidades humanas para volver a trabajar en el medio del espectáculo.

