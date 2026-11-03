Ante la noticia de que Pablo Lyle podría obtener su libertad anticipada el próximo 29 de diciembre , luego de permanecer más de siete años en prisión por el homicidio involuntario de un hombre en Miami, José Elías Moreno fue cuestionado sobre esta posibilidad y reconoció que no tiene información confirmada sobre la fecha en que su colega podría abandonar la cárcel. Sin embargo, aseguró que ha mantenido contacto con su familia durante este proceso.
Pablo Lyle continúa apoyando económicamente a sus hijos desde la cárcel
Pablo Lyle continúa apoyando económicamente a sus hijos desde la cárcel
“No sé, no sé, la verdad no lo sé. Y como diría don Manolo Fábregas: ‘Y si lo supiera no te lo diría’. No, no sé, no he podido”, respondió ante las preguntas de la prensa.
El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) explicó que, aunque no ha tenido comunicación directa con Pablo, sí ha estado al pendiente de sus familiares. Además, reveló que el actor ha continuado generando regalías por su trabajo, recursos que han contribuido a cubrir las necesidades de sus hijos.
“Sí he estado durante todo el tiempo en contacto con la familia, con él directamente no, pero sí hemos estado porque pues él sigue generando, como lo que decíamos, Pablo Lyle sigue generando regalías”, comentó.
Moreno destacó que una de las principales preocupaciones del actor desde que comenzó su proceso legal ha sido garantizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, fruto de su relación con su exesposa Ana Araujo, incluso por encima de su propia defensa.
“Pero lo que se buscaba siempre, y él buscó siempre, y la familia de Pablo siempre, es que los niños estuvieran protegidos. Incluso más, a él le preocupaba más el bienestar de sus hijos que su defensa misma, eso sí te lo puedo asegurar”, expresó.
Sobre la posibilidad de que Lyle retome su carrera artística una vez que recupere su libertad, José Elías Moreno se mostró optimista y aseguró que considera que el actor tiene talento y cualidades humanas para volver a trabajar en el medio del espectáculo.
Pablo Lyle podría regresar a las telenovelas
“Y es un gran actor y es un gran ser humano, y ojalá, lo digo de todo corazón, y no porque sea como mi hijo, porque lo quiero como si fuera un hijo, la gente entienda que es un gran ser humano que cometió un error”, manifestó.
Finalmente, Moreno confió en que el público pueda recibir nuevamente a Pablo Lyle con cariño y que su situación legal no represente un obstáculo definitivo para conseguir nuevas oportunidades laborales.
“Yo supongo que no va a haber ningún problema para que se le contrate y que el público lo vuelva a aceptar con el cariño que siempre lo quería, porque es un muy buen muchacho”, concluyó.
La posible salida anticipada de Pablo Lyle ha generado expectativa, aunque hasta el momento José Elías Moreno dejó claro que no cuenta con información que confirme que el actor vaya a recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre.