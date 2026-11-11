Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por daño moral tras casi 20 años de ataques: 'Ya me había tardado'

Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame

En un encuentro con la prensa, Andrea habló sobre el proceso legal por acoso que inició contra Alfredo Adame y reconoció que se arrepiente de no haber acudido antes a las autoridades. Aunque evitó profundizar en los detalles de la demanda porque el caso sigue en curso, explicó que nunca existió el supuesto conflicto que habría originado la animadversión de Adame hacia ella.

“No puedo ahondar mucho porque son cuestiones legales. Lo que sí te digo es que yo ya me había tardado. Él en algún momento creyó una mentira que él se hizo o que alguien le dijo de algún tipo de daño que quizás yo hubiera hecho en contra de él, que nunca sucedió”, declaró.

La conductora también recordó que, antes de los desencuentros y las declaraciones públicas del actor, ambos mantenían una relación cercana y cordial como compañeros de trabajo. Incluso, recordó que Alfredo Adame tuvo un papel activo en su boda con Erik Rubín; fue uno de sus testigos y manejó el coche en el que Andrea llegó a la ceremonia.

Este recuerdo es precisamente uno de los motivos por los que la presentadora cuestiona las versiones del actor sobre un supuesto daño que ella habría provocado en su contra o en su carrera profesional.

“Siempre tuvimos una buena relación, como compañeros de trabajo nos llevamos increíble, tan fue así, tan no pasó todo lo que él se inventó en su cabeza o inventa, que fue quien manejó mi coche de novia, que fue uno de mis testigos en la boda. Al poquito tiempo yo salí del programa, él continuó. No sé en qué universo él piensa que yo lo bloqueo, lo ataqué o lo agredí”, recordó.