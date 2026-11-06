Pablo Lyle podría no quedar en libertad tras cumplir su condena en Estados Unidos: esta es la razón

¿Por qué Pablo Lyle podría seguir detenido después de cumplir su condena?

De acuerdo con Al Rojo Vivo, el actor tiene prevista su salida de la Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, Florida, para el próximo 29 de diciembre de 2026. Sin embargo, una vez que termine de cumplir su sentencia, todavía deberá resolver su situación migratoria en ese país.

El abogado Carlos González explicó que, debido a que Lyle no tiene regularizado su estatus migratorio en Estados Unidos, podría ser recibido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al concluir su condena y trasladado a un centro de detención migratoria.

Esto significa que, aunque termine su periodo en prisión por el caso penal, podría continuar bajo custodia mientras las autoridades migratorias determinan qué sucederá con su permanencia en territorio estadounidense.

La situación de Pablo Lyle involucra dos procedimientos distintos: el penal, por el que fue sentenciado a cinco años de prisión, y el migratorio, que deberá resolverse ante las autoridades estadounidenses.

El abogado Carlos González explicó que, cuando una persona termina una condena y tiene un asunto migratorio pendiente, ICE puede acudir al centro penitenciario para recibirla y trasladarla a sus propias instalaciones.

“Él no va a salir a la calle, porque él tiene una situación de inmigración”, explicó el especialista al referirse al caso del actor.

De acuerdo con el abogado, si Lyle busca permanecer en Estados Unidos y oponerse a una posible deportación, tendría que enfrentar el procedimiento migratorio correspondiente, que podría prolongarse durante varios meses. Durante ese tiempo, podría permanecer bajo custodia.

En cambio, si el actor decide regresar a México y acepta la deportación voluntaria, el trámite podría agilizarse. González señaló que, en ese escenario, Lyle tendría que firmar los documentos correspondientes para autorizar su salida.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente cuál de estas alternativas elegiría el actor ni se ha confirmado una resolución definitiva de las autoridades migratorias.