Mientras se acerca la fecha en la que Pablo Lyle podría recuperar su libertad, Ana Araujo, ex esposa del actor, habló sobre cómo sus hijos, Aranza y Mauro, han enfrentado la ausencia de su papá durante los años que el actor ha permanecido en prisión en Estados Unidos.
Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, revela cómo han vivido sus hijos los años que el actor ha estado en prisión
Ana Araujo cuenta cómo están sus hijos ante la posible salida de Pablo Lyle
Ana Araujo concedió una entrevista para el programa Hoy después de que se diera a conocer que Pablo Lyle podría salir de la cárcel el próximo 29 de diciembre de 2026. Tras recuperar su libertad, el actor todavía tendría que enfrentar un proceso migratorio que podría derivar en su deportación a México.
La empresa explicó que sus hijos, Aranza y Mauro, han crecido durante los años en los que su papá ha estado en psisón y que actualmente tienen mayor independencia para mantener contacto con él.
“Ya mis hijos están grandes. Aranza ya va a cumplir 16, Mauro tiene 12. Mauro ahorita viene llegando de ver a su papá, ya se fue solo, ya no hizo falta ni que fuera yo, hemos pasado muchas cosas todos estos años y han crecido todos”.
Aranza y Mauro mantienen comunicación con Pablo Lyle
La también empresaria señaló que, pese a las circunstancias familiares, sus hijos han continuado con una rutina relativamente normal. Ambos siguen con sus actividades escolares y deportivas, aunque la ausencia de su papá también está presente en algunos momentos.
“Pero están bien, pues normal, lo mismo la escuela, el fútbol, la vida normal, la verdad. Obviamente hay momentos en donde lo extrañan y, todo eso, normal”.
Ana explicó que la tecnología ha sido clave para que los menores puedan mantener una relación cercana con Pablo a pesar de la distancia. Videollamadas, correos electrónicos, fotos y videos forman parte de la manera en que comparten acontecimientos importantes de su día a día.
“Tienen comunicación con él. Así son las cosas... uno se acostumbra a todo menos a no comer”.
La exesposa del actor agregó que buena parte de la comunicación que mantiene directamente con Pablo Lyle está relacionada con sus hijos y con los momentos importantes que viven mientras él permanece en prisión.
“Tenemos la fortuna de que existe ya la tecnología y que tienen tablets y que podemos comunicarnos por mail. Entonces, esa es como la manera inmediata de poder entablar una comunicación entre nosotros y, sí, claro, o sea, fotos, videos, fotos de la grabación, videos del gol, todo eso siempre, pues sí, es la manera que tenemos y siempre está esa parte”.
Aunque Araujo y Lyle se separaron formalmente durante el proceso legal que el actor enfrentó en Estados Unidos, ella ha procurado que sus hijos mantengan una buena relación con su papá. Con el paso de los años, Aranza y Mauro también han adquirido mayor libertad para comunicarse y visitarlo.
Pablo Lyle podría salir de prisión en diciembre
Pablo Lyle cumple una sentencia por homicidio involuntario relacionado con la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después de un altercado ocurrido tras un incidente de tránsito en Miami en marzo de 2019.
El actor fue declarado culpable en 2022 y en febrero de 2023 recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.
De acuerdo con la información difundida por la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca, la fecha prevista para que el actor concluya su condena sería el 29 de diciembre de 2026. Esta resolución llega después de que un juez desestimara la demanda civil que la familia del fallecido había presentado en su contra, debido a que las partes involucradas no se presentaron ante la corte.
Sin embargo, su salida de prisión no necesariamente significaría su permanencia en Estados Unidos, ya que podría enfrentar un procedimiento de deportación: “Ahora que Pablo obtenga su libertad, deberá enfrentar otro proceso: el de deportación hacia México”, explicó Charry en el programa.
La periodista agregó que, de acuerdo con sus fuentes, este procedimiento migratorio podría comenzar “unas semanas antes” de que concluya oficialmente su sentencia, con la intención de evitar que Lyle permanezca más tiempo privado de su libertad y evite cumplir los años de libertad condicional.