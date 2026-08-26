Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, revela cómo han vivido sus hijos los años que el actor ha estado en prisión

Aranza y Mauro mantienen comunicación con Pablo Lyle

La también empresaria señaló que, pese a las circunstancias familiares, sus hijos han continuado con una rutina relativamente normal. Ambos siguen con sus actividades escolares y deportivas, aunque la ausencia de su papá también está presente en algunos momentos.

“Pero están bien, pues normal, lo mismo la escuela, el fútbol, la vida normal, la verdad. Obviamente hay momentos en donde lo extrañan y, todo eso, normal”.

Pablo Lyle con su sobrino Liam. (Instagram/silvialyle)

Ana explicó que la tecnología ha sido clave para que los menores puedan mantener una relación cercana con Pablo a pesar de la distancia. Videollamadas, correos electrónicos, fotos y videos forman parte de la manera en que comparten acontecimientos importantes de su día a día.

“Tienen comunicación con él. Así son las cosas... uno se acostumbra a todo menos a no comer”.

La exesposa del actor agregó que buena parte de la comunicación que mantiene directamente con Pablo Lyle está relacionada con sus hijos y con los momentos importantes que viven mientras él permanece en prisión.



“Tenemos la fortuna de que existe ya la tecnología y que tienen tablets y que podemos comunicarnos por mail. Entonces, esa es como la manera inmediata de poder entablar una comunicación entre nosotros y, sí, claro, o sea, fotos, videos, fotos de la grabación, videos del gol, todo eso siempre, pues sí, es la manera que tenemos y siempre está esa parte”.

Aunque Araujo y Lyle se separaron formalmente durante el proceso legal que el actor enfrentó en Estados Unidos, ella ha procurado que sus hijos mantengan una buena relación con su papá. Con el paso de los años, Aranza y Mauro también han adquirido mayor libertad para comunicarse y visitarlo.