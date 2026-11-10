Paola Dalay habló abiertamente sobre algunos de los motivos que marcaron su relación con José Eduardo Derbez y confesó que uno de los desacuerdos que tuvieron como pareja fue el matrimonio, pues mientras ella siempre tuvo la ilusión de casarse algún día con el actor, él tenía ciertas reservas sobre dar ese paso en su relación.
Paola Dalay revela, finalmente, uno de los motivos de su separación con José Eduardo Derbez
Paola Dalay revela uno de los motivos de su separación con José Eduardo Derbez
En entrevista con el programa Ventaneando, Paola Dalay reconoció que, aunque ambos habían coincidido en que el matrimonio no estaba entre sus prioridades, ella siempre tuvo el deseo de casarse con el papá de su hija Tessa. Sin embargo, después de hablarlo en repetidas ocasiones, decidió dejar de insistir y aceptar que quizá eso no sucedería.
“Te lo voy a confesar, yo siempre me quise casar, nada más que José Eduardo era el que tenía un poquito más de tema con eso, después de tanto platicar”, confesó.
Al preguntarle por qué José Eduardo Derbez no quería casarse, Paola prefirió no hablar por él y señaló que tendría que ser el propio actor quien explicara sus motivos. No obstante, reconoció que llegó un momento en el que dejó de esperar que las cosas cambiaran.
“No sé, eso sí no sé, tendrán que preguntárselo a él, pero después de tanto platicarlo, llegó un momento en el que también dije: ‘Ya por algo no se dan las cosas’, yo estaba muy bien así ya, al último, pero bueno, sí me gustaría casarme en algún momento, si se da”, expresó.
Paola Dalay aclara que su relación con César Romo no tuvo que ver en su ruptura con José Eduardo
Por otra parte, Paola Dalay volvió a aclarar que la fotografía con el futbolista César Romo, tomada durante un evento de la Fórmula 1, no tuvo ninguna relación con el anuncio de su ruptura con José Eduardo Derbez , pues la decisión de terminar se tomó varios meses atrás.
“No fue una decisión que se tomó y luego luego se subió el comunicado, fue algo que se platicó y algo que se acordó desde hace varios meses”, explicó.
Además, aseguró que se encuentra tranquila con la manera en que terminó su relación y que, pese a los comentarios y especulaciones, tanto ella como el actor tienen la conciencia tranquila porque siempre hubo respeto y cariño entre ambos.
“Mira, ya lo que la gente quiera creer o no quiera creer, pues ya no depende de mí. Yo estoy tranquila por mi parte y creo que José Eduardo también está tranquilo porque siempre nos respetamos en la relación, siempre hubo mucho amor, mucho cariño y creo que la conciencia de los dos está muy limpia, muy tranquila”, manifestó.
Sobre César Romo, la influencer explicó que lo conoció a través de una amiga y reiteró que comenzó a salir con él cuando ya había terminado su relación con José Eduardo. Sin embargo, dejó claro que todavía no son pareja formal y que por ahora están disfrutando de conocerse.
“Estoy muy contenta, no tenemos una relación todavía. Como lo dije, estamos saliendo. Nos estamos conociendo”, puntualizó.
Al preguntarle qué le había llamado la atención del futbolista, Paola destacó su personalidad y su manera de pensar. “Pues siendo él, literal, siendo él. La verdad es que es una persona increíble, me gusta su manera de pensar, me gusta su forma de ser, tiene muchas cosas muy buenas”, comentó.
La influencer también fue cuestionada sobre las declaraciones de José Eduardo, quien ha hablado de la importancia de elegir bien a las personas que tendrán convivencia con su hija. Al respecto, Paola confirmó que César todavía no conoce a Tessa, pues antes de dar ese paso quiere estar segura de que todo marche bien para la pequeña.
“Ahorita César todavía no conoce a Tessa, pero obviamente me estoy fijando en eso y creo que lo principal es que mi hija esté bien, que yo esté bien, ya después yo les contaré cuando pase, cuando se conozcan”, señaló.
También aseguró que no tendría ningún inconveniente en que José Eduardo tenga una nueva pareja y que, cuando llegue el momento, Tessa pueda convivir con ella. “Yo no tengo ningún problema en que Tessa también conviva con su nueva pareja en el momento en el que él la tenga”, afirmó.
Paola Dalay confirma que su hija Tessa ya vive con ella
En cuanto a la nueva dinámica familiar tras la separación, Paola Dalay reveló que Tessa ya vive con ella, luego de tomarse un tiempo para preparar la habitación de la niña y acondicionar todo lo necesario para recibirla en su hogar.
“Ahorita ya está viviendo conmigo, pero pues al principio sí, todo lo de la recámara, escoger su decoración, la tele, el internet, pues sí, la verdad es que fue un poquito de tiempo el que me tomó, pero ahorita sí ya estamos al 100, ya estoy con ella”, compartió.
La influencer aclaró que esto no significa que José Eduardo tenga restricciones para ver a su hija, pues el actor puede convivir con ella cuando quiera. También aseguró que los integrantes de la familia Derbez y los familiares maternos de Tessa podrán mantener el contacto con la pequeña.
“Obviamente José Eduardo también la puede ver en el momento que él quiera. Claro, quien quiera verla la va a ver, yo no tengo ningún problema con ninguno de ellos”, expresó.
Incluso, al ser cuestionada sobre Victoria Ruffo y los rumores de un supuesto distanciamiento, Paola negó que exista algún problema y se mostró feliz de que la actriz pueda disfrutar de su nieta.
“No, jamás. Sí, quien quiera, el abuelo, la abuela, los tíos, quien sea, y si se la quieren llevar de viaje, por mí, mejor. De verdad que creo que no hay cosa más bonita que ver que alguien quiere tanto a tus hijos y obviamente la abuela, yo veo como la ama, como la adora y cómo se desvive por ella. Yo soy feliz”, finalizó.