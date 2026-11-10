Paola Dalay revela, finalmente, uno de los motivos de su separación con José Eduardo Derbez

Paola Dalay aclara que su relación con César Romo no tuvo que ver en su ruptura con José Eduardo

Por otra parte, Paola Dalay volvió a aclarar que la fotografía con el futbolista César Romo, tomada durante un evento de la Fórmula 1, no tuvo ninguna relación con el anuncio de su ruptura con José Eduardo Derbez , pues la decisión de terminar se tomó varios meses atrás.

“No fue una decisión que se tomó y luego luego se subió el comunicado, fue algo que se platicó y algo que se acordó desde hace varios meses”, explicó.

Además, aseguró que se encuentra tranquila con la manera en que terminó su relación y que, pese a los comentarios y especulaciones, tanto ella como el actor tienen la conciencia tranquila porque siempre hubo respeto y cariño entre ambos.

“Mira, ya lo que la gente quiera creer o no quiera creer, pues ya no depende de mí. Yo estoy tranquila por mi parte y creo que José Eduardo también está tranquilo porque siempre nos respetamos en la relación, siempre hubo mucho amor, mucho cariño y creo que la conciencia de los dos está muy limpia, muy tranquila”, manifestó.

Sobre César Romo, la influencer explicó que lo conoció a través de una amiga y reiteró que comenzó a salir con él cuando ya había terminado su relación con José Eduardo. Sin embargo, dejó claro que todavía no son pareja formal y que por ahora están disfrutando de conocerse.

“Estoy muy contenta, no tenemos una relación todavía. Como lo dije, estamos saliendo. Nos estamos conociendo”, puntualizó.

Al preguntarle qué le había llamado la atención del futbolista, Paola destacó su personalidad y su manera de pensar. “Pues siendo él, literal, siendo él. La verdad es que es una persona increíble, me gusta su manera de pensar, me gusta su forma de ser, tiene muchas cosas muy buenas”, comentó.

La influencer también fue cuestionada sobre las declaraciones de José Eduardo, quien ha hablado de la importancia de elegir bien a las personas que tendrán convivencia con su hija. Al respecto, Paola confirmó que César todavía no conoce a Tessa, pues antes de dar ese paso quiere estar segura de que todo marche bien para la pequeña.

“Ahorita César todavía no conoce a Tessa, pero obviamente me estoy fijando en eso y creo que lo principal es que mi hija esté bien, que yo esté bien, ya después yo les contaré cuando pase, cuando se conozcan”, señaló.

También aseguró que no tendría ningún inconveniente en que José Eduardo tenga una nueva pareja y que, cuando llegue el momento, Tessa pueda convivir con ella. “Yo no tengo ningún problema en que Tessa también conviva con su nueva pareja en el momento en el que él la tenga”, afirmó.