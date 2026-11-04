Paola Dalay reacciona a las críticas a su maternidad tras separarse de José Eduardo Derbez

Paola Dalay se pronuncia a las críticas a su maternidad tras separarse de José Eduardo Derbez

A través de sus historias de Instagram, Paola Dalay compartió una imagen de la cuenta Sobreviviendo.alcaos con una frase dirigida directamente a la expareja: “José Eduardo Derbez y Paola Dalay: A él le aplauden por ser papá. A ella la critican por seguir siendo mujer”.

La publicación plantea que, mientras que el actor recibe comentarios positivos por estar al cuidado de Tessa, la influencer enfrenta criticas por comenzar a salir con otra persona y comenzar su nueva vida. Entre las preguntas que incluye el mensaje están: “¿Tener una nueva pareja la convierte automáticamente en una mala madre? ¿Por qué se cuestiona que una mujer pueda reconstruir su vida y seguir siendo una madre presente?”.



Mensaje de Paola Dalay (Instagram)

La influencer también comentó la publicación con una serie de corazones y cuestionó los señalamientos que han surgido desde que ambos hicieron pública su separación.

“Un padre presente no es un héroe. Una madre con vida propia no es una villana. La crianza es responsabilidad de ambos”, señala el texto que acompaña la imagen. “La maternidad no debería exigir renunciar a la identidad, al amor ni a los proyectos personales. Y la paternidad no debería recibir aplausos extraordinarios por cumplir con responsabilidades que también le corresponden”.

El texto también reconoce que el público desconoce los acuerdos privados de la expareja y lo que ocurre dentro de su dinámica familiar. Sin embargo, señala que las reacciones hacia ambos reflejan una diferencia en la manera de evaluar a madres y padres cuando se separan.

Las críticas hacia Paola aumentaron después de que se supiera que Tessa permanece temporalmente con José Eduardo, mientras la influencer termina de acondicionar su nuevo departamento. La propia Dalay explicó que existe un acuerdo entre ambos para que el actor pueda convivir con su hija y llevársela cuando quiera.