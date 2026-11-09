La lujosa boda de Valeria Slim y Justo Fernández: Artesanía, telares y diseño a medida

La decoración de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández

El diseño del evento estuvo a cargo de GONZALEZ + HELFON, wedding planner y equipo creativo responsable de transformar el espacio para la celebración. A través de sus redes sociales, compartieron algunos detalles de la propuesta, en la que el trabajo artesanal y los materiales naturales tuvieron un papel central.



Decoración de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández (Instagram)

Uno de los elementos más llamativos fueron los telares suspendidos, elaborados durante más de cuatro meses con la participación de decenas de artesanos. Estas piezas transformaron el espacio y le dieron una dimensión a la decoración.

La propuesta también incluyó mesas y mobiliario diseñados especialmente para la ocasión, piezas de vidrio soplado y composiciones botánicas escultóricas. Cada elemento fue concebido y creado desde cero, con la intención de que el diseño tuviera una identidad propia.