De la 'Casa de las Flores' a 'Bodas de sangre', Manolo Caro regresa a México de la mano de García Lorca

Manolo Caro reimagina Bodas de sangre en México

La pasión, los conflictos familiares y un destino inevitable volverán a encontrarse en esta adaptación de Bodas de sangre. La obra de Lorca, escrita en 1932, cuenta la historia de una novia que escapa con un antiguo amor el día de su boda, desencadenando una tragedia entre dos familias.

La versión de Manolo Caro llevará esta historia al presente y la situará en los paisajes agrestes de México, incorporando elementos de la música regional mexicana.

“Adaptar en México una de mis obras de teatro favoritas es el reto que necesitaba para regresar a mi país”, compartió el director, quien considera esta producción una oportunidad creativa especial.

Woo Films participa en la producción de la serie

La adaptación será desarrollada por Disney+ en colaboración con Woo Films, casa productora de la que Manolo Caro es socio.

Rafa Ley, Mario Savino y Laura Wills participarán como productores ejecutivos. La colaboración forma parte de la estrategia de Disney+ para impulsar contenido original en México y trabajar con algunas de las voces creativas más reconocidas del país.