De la 'Casa de las Flores' a 'Bodas de sangre', Manolo Caro regresa a México de la mano de García Lorca

Manolo Caro prepara su regreso a México con un proyecto que conecta dos de sus grandes intereses creativos: el teatro y las historias familiares. Disney+ anunció que el cineasta mexicano dirigirá y producirá una nueva adaptación en formato de serie de Bodas de sangre, la tragedia de Federico García Lorca.
La producción trasladará los conflictos de la obra al México contemporáneo, con escenarios naturales del país y música regional mexicana. El proyecto, desarrollado junto a Woo Films, marca una nueva etapa para Caro después de una larga temporada viviendo en España.