Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron públicamente que estaban separados el domingo, pero los cambios en su vida familiar comenzaron meses atrás. La influencer contó que desde hace aproximadamente dos o tres meses dejó la casa que compartía con el actor y actualmente se encuentra instalándose en un nuevo departamento.
Paola Dalay habla de su separación de José Eduardo Derbez: Revela por qué su hija Tessa está viviendo con él
Paola Dalay revela que lleva meses viviendo separada de José Eduardo Derbez
Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay explicó que la ruptura fue una decisión que ambos pudieron hablar y procesar antes de hacerla pública. También aclaró cómo se están organizando para cuidar a su hija Tessa y negó que exista algún problema entre ellos por la convivencia con la pequeña.
“Sí, yo ya vivo en otro lado desde hace dos, tres meses, aproximadamente. Sí, ya me salí de ahí”, confesó al confirmar que ya no comparte domicilio con el actor.
Uno de los temas que la influencer quiso aclarar fue la situación de su hija. Por ahora, la niña vive en casa de José Eduardo, pero esto no corresponde a un desacuerdo sobre su custodia. Paola explicó que todavía está organizando su vida en su nuevo departamento y quiere tener todo listo antes de que su hija se mude con ella.
“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque, justo, como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.
La joven también respondió a los comentarios que han circulado en redes sociales sobre la posibilidad de que el actor se quede con la custodia de la niña. Paola negó que exista ese escenario y aseguró que no hay una disputa entre ambos.
“José Eduardo no me la va a quitar, porque también he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar o algo así, no, para nada”, afirmó.
Por el contrario, explicó que llegaron a un acuerdo para que José Eduardo pueda estar con su hija cuando lo desee. La intención, dijo, es que la convivencia sea libre y no esté condicionada por un calendario de visitas.
“Y tenemos un acuerdo que es: tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, a donde quieras. No tenemos días, no queremos poner como ese tipo de cosas, no”, agregó.
Así planean manejar José Eduardo Derbez y Paola Dalay la llegada de nuevas parejas a sus vidas
Paola Dalay también habló sobre un tema que ambos han comenzado a considerar: cómo será la relación de Tessa con las personas que eventualmente se conviertan en sus nuevas parejas, ahora que la influencer confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo, luego de anunciar su separación de José Eduardo Derbez .
Aunque reconoció que todavía no han profundizado en la conversación porque la separación es reciente, aseguró que sí han hablado un poco sobre la importancia de mantener una convivencia cordial con quienes lleguen a sus vidas.
“Sí, sí la hemos tenido (la platica), pero pues no hemos entrado mucho en el tema porque pues es muy pronto, pero sí se ha platicado un poquito que queremos que la relación sea buena. Yo con la nueva pareja de José Eduardo, José Eduardo con mi nueva pareja en su momento”, compartió.
Al ser cuestionada sobre si ya conoce a alguien que esté saliendo con el actor, Paola dijo que no tiene información al respecto. Aunque mantienen una relación amistosa, aclaró que no suelen preguntarse por sus respectivas vidas sentimentales.
“No sé la verdad si esté saliendo con alguien ahorita, no, es un tema que no tocamos, o sea, somos amigos, pero tampoco es como que le pregunte si está saliendo con alguien, pero pues no, él no me ha dicho nada y pues hasta que él no me la presente”, concluyó.
Finalmente, Paola dejó claro que como expareja buscan mantener una relación cordial y organizarse para que Tessa pueda convivir con ambos sin que la ruptura se convierta en un conflicto.