Paola Dalay habla de su separación de José Eduardo Derbez: Revela por qué su hija Tessa está viviendo con él

Paola Dalay revela que lleva meses viviendo separada de José Eduardo Derbez

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay explicó que la ruptura fue una decisión que ambos pudieron hablar y procesar antes de hacerla pública. También aclaró cómo se están organizando para cuidar a su hija Tessa y negó que exista algún problema entre ellos por la convivencia con la pequeña.

“Sí, yo ya vivo en otro lado desde hace dos, tres meses, aproximadamente. Sí, ya me salí de ahí”, confesó al confirmar que ya no comparte domicilio con el actor.

Uno de los temas que la influencer quiso aclarar fue la situación de su hija. Por ahora, la niña vive en casa de José Eduardo, pero esto no corresponde a un desacuerdo sobre su custodia. Paola explicó que todavía está organizando su vida en su nuevo departamento y quiere tener todo listo antes de que su hija se mude con ella.

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque, justo, como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.



Paola Dalay, José Eduardo Derbez y su hija Tessa (Instagram)

La joven también respondió a los comentarios que han circulado en redes sociales sobre la posibilidad de que el actor se quede con la custodia de la niña. Paola negó que exista ese escenario y aseguró que no hay una disputa entre ambos.

“José Eduardo no me la va a quitar, porque también he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar o algo así, no, para nada”, afirmó.

Por el contrario, explicó que llegaron a un acuerdo para que José Eduardo pueda estar con su hija cuando lo desee. La intención, dijo, es que la convivencia sea libre y no esté condicionada por un calendario de visitas.

“Y tenemos un acuerdo que es: tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, a donde quieras. No tenemos días, no queremos poner como ese tipo de cosas, no”, agregó.