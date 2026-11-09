Danna y Belinda se besan en pleno escenario durante el cierre de 'Mentiras All Stars'

Danna y Belinda se besan en pleno escenario durante Mentiras All Stars

El momento ocurrió durante la segunda función que marcó el cierre de la temporada de Mentiras All Stars. Danna , en el papel de Yuri, y Belinda , como Daniela, compartieron escenario para interpretar Amiga mía y Ese hombre no se toca, dos de los números musicales de la obra.

Al terminar la interpretación, ambas se acercaron y se abrazaron. Después de unos segundos, Danna tomó la iniciativa y se acercó para besar a Belinda. El beso duró apenas unos segundos, sin embargo fueron suficientes para que el público reaccionara con gritos y aplausos.



Belinda y Danna (Instagram)

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, y los seguidores de ambas artistas compartieron videos y comentarios sobre el inesperado momento.

El número musical tiene un significado especial dentro de la historia de Mentiras, el musical. Yuri y Daniela mantienen una amistad de muchos años, pero en esta escena se revela que los sentimientos de Yuri van más allá del cariño entre amigas, ya que le confiesa que está enamorada de Daniela.

A través de la música, el personaje encuentra la oportunidad de expresar algo que había guardado durante mucho tiempo. Por eso, el acercamiento entre ambas forma parte de uno de los momentos con mayor carga emocional de la obra. Sin embargo, en esta ocasión, la interpretación de Danna y Belinda sumó un momento inesperado a la escena que no se había visto en la puesta en escena