Danna y Belinda protagonizaron uno de los momentos más comentados de Mentiras All Stars. Durante una de las funciones del musical en el Auditorio Nacional, las cantantes sorprendieron al público con un beso en la boca que tomó por sorpresa al público.
Danna y Belinda se besan en pleno escenario durante el cierre de 'Mentiras All Stars'
Danna y Belinda se besan en pleno escenario durante Mentiras All Stars
El momento ocurrió durante la segunda función que marcó el cierre de la temporada de Mentiras All Stars. Danna , en el papel de Yuri, y Belinda , como Daniela, compartieron escenario para interpretar Amiga mía y Ese hombre no se toca, dos de los números musicales de la obra.
Al terminar la interpretación, ambas se acercaron y se abrazaron. Después de unos segundos, Danna tomó la iniciativa y se acercó para besar a Belinda. El beso duró apenas unos segundos, sin embargo fueron suficientes para que el público reaccionara con gritos y aplausos.
La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, y los seguidores de ambas artistas compartieron videos y comentarios sobre el inesperado momento.
El número musical tiene un significado especial dentro de la historia de Mentiras, el musical. Yuri y Daniela mantienen una amistad de muchos años, pero en esta escena se revela que los sentimientos de Yuri van más allá del cariño entre amigas, ya que le confiesa que está enamorada de Daniela.
A través de la música, el personaje encuentra la oportunidad de expresar algo que había guardado durante mucho tiempo. Por eso, el acercamiento entre ambas forma parte de uno de los momentos con mayor carga emocional de la obra. Sin embargo, en esta ocasión, la interpretación de Danna y Belinda sumó un momento inesperado a la escena que no se había visto en la puesta en escena
El momento en el que Danna y Belinda comenzaron a colaborar
La química entre Danna y Belinda también se trasladó al terreno musical con Dolce Vita, tema que forma parte de Wet Dreams, el proyecto de Danna. Durante el lanzamiento de la canción, la intérprete contó que desde que comenzó a escribirla pensó en Belinda como la artista indicada para acompañarla.
“Y al momento de empezar a escribir Dolce Vita y pensar en Belinda para esta canción, Beli es el Wet Dream máximo de…”, comentó durante la promoción de su EP. Cuando le preguntaron si realmente había pensado quién era su “Wet Dream máximo”, respondió sin dudar: “De la vida, Beli, Belinda. Full, full”.
Más allá de la broma, Danna explicó que trabajar juntas era algo que tenían pendiente y que la colaboración llegó en una etapa en la que ambas estaban explorando nuevas posibilidades en sus carreras.
“Y obviamente que para mí trabajar juntas era algo que teníamos pendiente en algún punto. Aunque no nos conocíamos, creo que fue el momento bello en que conectamos, nos caímos increíble, conectamos desde algo tan bonito que es nuestra carrera, la época de vida en la que estamos hoy las dos, creando juntas desde un lado artístico muy cool”, señaló.
La idea comenzó a tomar forma mientras Danna trabajaba en las canciones de su nuevo EP. La cantante quería experimentar con nuevos sonidos y en el momento de empezar a escribir la canción pensó que Belinda podría ser la compañera ideal.
Danna decidió buscarla directamente por teléfono. En ese momento, Belinda estaba en España grabando Carlota, pero aceptó la propuesta y ambas comenzaron a organizarse para trabajar en la canción: “Le hablé por teléfono y fue como de: ‘Okay, venga, vamos’. Y literal así pasó, desde España ustedes todo lo vieron, nos fuimos a comer unos tacos y trabajamos muy duro”, contó. Y así fue como el pasado 27 de agosto la canción se estrenó.