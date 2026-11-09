José Eduardo Derbez niega estar involucrado en acusaciones contra su hermano Vadhir

José Eduardo Derbez reacciona tras ser relacionado con las acusaciones contra su hermano Vadhir

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez aseguró que está tranquilo, enfocado en su trabajo y acompañado por su familia, a pesar de la polémica que involucra a su hermano Vadhir Derbez , quien recurrió a un amparo que impedir una orden de aprehensión por presunta violación.

“Bien, (estoy) en familia, trabajando mucho, muy contento, muy tranquilo”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba enfrentando la situación. Sin embargo, la conversación cambió cuando los reporteros le preguntaron directamente por las publicaciones que lo señalan como presunto testigo de un episodio ocurrido durante un viaje en crucero, en el que una menor de edad habría consumido alcohol y posteriormente habría sido víctima de una agresión sexual.

Ante las preguntas, el actor cuestionó de dónde habían surgido esas versiones y aseguró que no hay ningún documento legal que lo relacione con los hechos.

“¿Pero eso en dónde está o quién lo dijo? ¿Está en un papelito? No, legalmente no. Lo dijo creo que una señora, Luisa Fernanda, la del grupo. Que se regrese a cantar. No hay papelito, no hay nada legal... desinformar a las personas no está padre, yo respondo por mí, nada más por mí”, aseguró.



José Eduardo y Vadhir Derbez (Instagram)

El actor también cuestionó que las redes sociales se utilicen para difundir señalamientos sin verificar la información, pues considera que este tipo de publicaciones pueden tener consecuencias en distintos aspectos de la vida de una persona.

“Es impresionante cómo ya en las redes sociales cualquiera puede decir lo que quiera, pero no, hay que informarse. Yo creo que papelito habla y pues ya los abogados de Vadhir se encargan de lo de él y yo estoy muy tranquilo”, recalcó.

Cuando le preguntaron si le preocupaba que estas versiones pudieran afectar su imagen y que algún día su hija Tessa encontrara esas publicaciones en internet, reconoció que sí es algo que tiene presente.

“Sí, y por eso creo que las personas tienen que cuidar mucho lo que dicen, se llevan entre las patas muchas cosas, trabajo, imagen, familia y no está padre. Creo que hay que dejar que las cosas avancen por donde tienen que avanzar. Y, como dije, papelito habla”, respondió.

José Eduardo fue más directo cuando le preguntaron si desmentía los señalamientos que lo involucran en el supuesto episodio. “Sí, claro. Por supuesto, no entiendo de dónde lo sacó esta señora”, afirmó.