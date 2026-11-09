José Eduardo Derbez rechazó las versiones que lo relacionan con las denuncias por presunto abuso sexual que enfrenta su hermano, Vadhir Derbez . El actor aseguró que no existe ningún documento legal que lo involucre en los hechos que se han difundido en redes sociales y criticó que se hagan acusaciones sin pruebas.
José Eduardo Derbez niega estar involucrado en acusaciones contra su hermano Vadhir
José Eduardo Derbez reacciona tras ser relacionado con las acusaciones contra su hermano Vadhir
Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez aseguró que está tranquilo, enfocado en su trabajo y acompañado por su familia, a pesar de la polémica que involucra a su hermano Vadhir Derbez , quien recurrió a un amparo que impedir una orden de aprehensión por presunta violación.
“Bien, (estoy) en familia, trabajando mucho, muy contento, muy tranquilo”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba enfrentando la situación. Sin embargo, la conversación cambió cuando los reporteros le preguntaron directamente por las publicaciones que lo señalan como presunto testigo de un episodio ocurrido durante un viaje en crucero, en el que una menor de edad habría consumido alcohol y posteriormente habría sido víctima de una agresión sexual.
Ante las preguntas, el actor cuestionó de dónde habían surgido esas versiones y aseguró que no hay ningún documento legal que lo relacione con los hechos.
“¿Pero eso en dónde está o quién lo dijo? ¿Está en un papelito? No, legalmente no. Lo dijo creo que una señora, Luisa Fernanda, la del grupo. Que se regrese a cantar. No hay papelito, no hay nada legal... desinformar a las personas no está padre, yo respondo por mí, nada más por mí”, aseguró.
El actor también cuestionó que las redes sociales se utilicen para difundir señalamientos sin verificar la información, pues considera que este tipo de publicaciones pueden tener consecuencias en distintos aspectos de la vida de una persona.
“Es impresionante cómo ya en las redes sociales cualquiera puede decir lo que quiera, pero no, hay que informarse. Yo creo que papelito habla y pues ya los abogados de Vadhir se encargan de lo de él y yo estoy muy tranquilo”, recalcó.
Cuando le preguntaron si le preocupaba que estas versiones pudieran afectar su imagen y que algún día su hija Tessa encontrara esas publicaciones en internet, reconoció que sí es algo que tiene presente.
“Sí, y por eso creo que las personas tienen que cuidar mucho lo que dicen, se llevan entre las patas muchas cosas, trabajo, imagen, familia y no está padre. Creo que hay que dejar que las cosas avancen por donde tienen que avanzar. Y, como dije, papelito habla”, respondió.
José Eduardo fue más directo cuando le preguntaron si desmentía los señalamientos que lo involucran en el supuesto episodio. “Sí, claro. Por supuesto, no entiendo de dónde lo sacó esta señora”, afirmó.
José Eduardo habla de la situación legal de su hermano Vadhir Derbez
Durante el encuentro con los reporteros, José Eduardo Derbez también fue cuestionado sobre los señalamientos que enfrenta Vadhir y la posibilidad de que exista una segunda denunciante.
Cuando le explicaron que la conferencia de prensa de la denunciante había sido cancelada y le mencionaron sobre la orden de aprehensión y el amparo de su hermano, reconoció que no estaba al tanto de los detalles.
“No estoy muy enterado de eso, lo están manejando sus abogados. ¿Y de que lo buscaron? Pues es que él vive en Estados Unidos, entonces no entiendo eso”, comentó.
Sobre cómo se encuentra Vadhir y si ha hablado con él acerca de su situación legal, respondió: “Pues está bien, está tratando eso con sus abogados. Y pues ya él sabrá”.
El actor también dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales si considera que los comentarios y publicaciones que lo relacionan con el caso terminan afectándolo: “Si me afecta en algo a mí, sí, claramente, porque no pueden estar hablando así, porque ni estar subiendo cosas porque sí, porque aparte lo dicen con una seguridad que es impresionante”, advirtió.
Finalmente, cuando le preguntaron si confiaba en que su hermano fuera inocente de las acusaciones, José Eduardo prefirió no adelantar una postura sobre el resultado del procedimiento y dijo que respeta el proceso legal: “Yo confío en el proceso que se tenga que llevar y en las leyes”, concluyó.