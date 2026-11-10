Christian Nodal lleva a la familia Aguilar en la piel: se tatúa el símbolo del rancho de sus suegros, El Soyate

Pepe Aguilar dedica cariñosas palabras a Christian Nodal

La buena relación entre Pepe Aguilar y Christian Nodal quedó evidenciada durante el concierto en Aguascalientes. El cantante invitó a su yerno a compartir el escenario y aprovechó el momento para reconocer su talento.

“Sinceramente, de verdad, de los mejores artistas que he conocido”, dijo el intérprete de regional mexicano.

Nodal respondió con una broma sobre la personalidad de su suegro, pero también aprovechó para reconocer el cariño que le tiene: “Se habla mucho que el Pepeyonce está muy grande el ca***n, pero nadie habla de su corazón y si el c***n está grandote, del corazón ya ni les digo”.

Después, agradeció la invitación y la oportunidad de acompañarlo en esa presentación. “Gracias, Pepe, es un orgullo, es un honor estar aquí en Aguascalientes, gracias por la invitación”, expresó. Pepe le respondió con un breve “Te quiero”.



Para los que tanto han atacado injustamente: aquí está la realidad. Un padre que ama a su familia, que ha arropado a su yerno como un hijo más y un núcleo familiar que se ha fortalecido ante tanta campaña de desprestigio. Un gran ejemplo de apoyo incondicional. 👏🏼🇲🇽 @PepeAguilar https://t.co/PtfkpHLTZt — LucyLu (@Hi2LucyLu) November 7, 2026



El dueto estuvo acompañado de abrazos y un beso que Pepe le dio en la frente a Christian, un gesto que Nodal agradeció al reconocer el lugar que ocupa dentro de la familia: “Es un honor, es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar y más de 30 años reflejados en tu carrera, por más que ríen, lloren y hablen lo que sea, este es tu público y aquí estamos los verdaderos esta noche”.

La admiración que siente por Pepe Aguilar también quedó plasmada en un mensaje que Chrisntian Nodal publicó en Instagram después del concierto: “No sé cómo separar el cariño de la admiración... Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, escribió.