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Espectáculos

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan ‘Amor Eterno’ y fans piden un nuevo dueto

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantaron el clásico de Juan Gabriel y desató reacciones en redes sociales, donde sus seguidores pidieron que vuelvan a unir sus voces en una nueva colaboración musical.
lun 12 octubre 2026 10:28 AM
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Chrisatian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar (Getty Images)

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a dar de qué hablar en redes sociales luego de la celebración del cumpleaños de la cantante, pues después de los festejos, los esposos protagonizaron un romántico momento al interpretar juntos Amor Eterno. La grabación llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en pedirles que unan nuevamente sus voces en una canción.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan ‘Amor Eterno’ y fans piden un nuevo dueto

La hija de Pepe Aguilar celebró un año más de vida y, tras los festejos, compartió un momento musical con su esposo que terminó robándose las miradas. Ambos se dejaron grabar mientras cantaban este emblemático tema, mostrando la complicidad que existe entre ellos.

La interpretación no pasó desapercibida, pues los internautas destacaron la manera en que las voces de Ángela y Christian se complementan. Además, el carácter romántico de la canción hizo que el momento cobrara mayor relevancia entre quienes siguen de cerca la relación de los cantantes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la petición que comenzó a repetirse entre sus seguidores: que los esposos graben una nueva canción juntos. Para algunos internautas, la combinación de sus voces merece otra colaboración musical que puedan escuchar una y otra vez.

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¿Ángela Aguilar y Christian Nodal lanzarán dueto?

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal han compartido su pasión por la música, hasta el momento no han anunciado un nuevo lanzamiento a dueto, por lo que sus seguidores tendrán que esperar para saber si cumplirán con esta petición.

Por ahora, la interpretación de ‘Amor Eterno’ se convirtió en uno de esos momentos que alimentan las expectativas de sus fanáticos, quienes esperan que el romántico encuentro musical tras el cumpleaños de Ángela sea una probadita de lo que podrían preparar juntos.

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Ángela Aguilar Christian Nodal

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