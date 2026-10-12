Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan ‘Amor Eterno’ y fans piden un nuevo dueto

La hija de Pepe Aguilar celebró un año más de vida y, tras los festejos, compartió un momento musical con su esposo que terminó robándose las miradas. Ambos se dejaron grabar mientras cantaban este emblemático tema, mostrando la complicidad que existe entre ellos.

La interpretación no pasó desapercibida, pues los internautas destacaron la manera en que las voces de Ángela y Christian se complementan. Además, el carácter romántico de la canción hizo que el momento cobrara mayor relevancia entre quienes siguen de cerca la relación de los cantantes.



Así se refleja un amor de verdad 😍❤️ #AngelaAguilar #Nodal https://t.co/j9roZ59vdN — TERE (NSVCL) 🇲🇽✨ (@TeresaS70129) October 12, 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la petición que comenzó a repetirse entre sus seguidores: que los esposos graben una nueva canción juntos. Para algunos internautas, la combinación de sus voces merece otra colaboración musical que puedan escuchar una y otra vez.

