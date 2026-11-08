Charles Leclerc está feliz con la llegada de su hija Bianca: así vive sus primeros días como papá

Charles Leclerc está feliz con la llegada de su hija Bianca

Durante una entrevista después del Gran Premio de Brasil, disputado en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, el piloto de 29 años compartió lo que ha significado para él la llegada de la pequeña, quien nació el martes 3 de noviembre.

“Sin duda es lo más especial que me ha pasado”, dijo al hablar de su nueva experiencia como papá.

Charles reconoció que convertirse en padre era algo que deseaba desde hace tiempo y que, junto a Alexandra, sintió que había llegado el momento indicado: “Uno se lo espera”, comentó. “Siempre quise ser padre joven, y obviamente con Alex siente que era el momento adecuado, y es un momento muy, muy especial”.



Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux (Instagram)

El piloto también contó que la llegada de su hija convirtió esos días en una experiencia que recordará siempre. Aunque hubo otros acontecimientos en su agenda, aseguró que su atención estuvo puesta por completo en Bianca.

“Una semana que recordaré para siempre por todas las razones positivas”, expresó al referirse a esos días. “Claro que también han pasado otras cosas, pero para mí, esta semana se centró por completo en Bianca”, dijo. “Y ha sido increíble”.

Charles y Alexandra anunciaron el nacimiento de su hija el miércoles 4 de noviembre, con una publicación conjunta en Instagram. La pareja eligió un mensaje breve para presentar a la pequeña: “Bianca 3.11.26”.

Fieles a la discreción con la que han llevado su vida personal, compartieron una imagen en la que únicamente aparecen las piernas y los pies de la bebé, vestidos con pantalones tejidos rosas y botines blancos.

La llegada de Bianca ocurrió nueve meses después de que Charles y Alexandra se casaran en Mónaco, en febrero de este año.