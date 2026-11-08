El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc vive una de las etapas más importantes de su vida. A unos días de convertirse en papá por primera vez, el monegasco habló de la felicidad que le ha traído el nacimiento de Bianca, su hija con Alexandra Leclerc, y aseguró que siempre tuvo claro que quería formar una familia desde joven.
Charles Leclerc está feliz con la llegada de su hija Bianca: así vive sus primeros días como papá
Charles Leclerc está feliz con la llegada de su hija Bianca
Durante una entrevista después del Gran Premio de Brasil, disputado en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, el piloto de 29 años compartió lo que ha significado para él la llegada de la pequeña, quien nació el martes 3 de noviembre.
“Sin duda es lo más especial que me ha pasado”, dijo al hablar de su nueva experiencia como papá.
Charles reconoció que convertirse en padre era algo que deseaba desde hace tiempo y que, junto a Alexandra, sintió que había llegado el momento indicado: “Uno se lo espera”, comentó. “Siempre quise ser padre joven, y obviamente con Alex siente que era el momento adecuado, y es un momento muy, muy especial”.
El piloto también contó que la llegada de su hija convirtió esos días en una experiencia que recordará siempre. Aunque hubo otros acontecimientos en su agenda, aseguró que su atención estuvo puesta por completo en Bianca.
“Una semana que recordaré para siempre por todas las razones positivas”, expresó al referirse a esos días. “Claro que también han pasado otras cosas, pero para mí, esta semana se centró por completo en Bianca”, dijo. “Y ha sido increíble”.
Charles y Alexandra anunciaron el nacimiento de su hija el miércoles 4 de noviembre, con una publicación conjunta en Instagram. La pareja eligió un mensaje breve para presentar a la pequeña: “Bianca 3.11.26”.
Fieles a la discreción con la que han llevado su vida personal, compartieron una imagen en la que únicamente aparecen las piernas y los pies de la bebé, vestidos con pantalones tejidos rosas y botines blancos.
La llegada de Bianca ocurrió nueve meses después de que Charles y Alexandra se casaran en Mónaco, en febrero de este año.
Charles y Alexandra se prepararon para la llegada de su primera hija
Antes del nacimiento de Bianca, el piloto había compartido algunos momentos de la espera. El 19 de octubre, cuando cumplió 29 años, publicó un carrusel de fotografías tomadas durante una celebración en la Toscana.
“Un cumpleaños precioso en la Toscana y la primera práctica con el cochecito salió bien 🤍”, escribió.
La primera imagen lo mostraba paseando por el campo italiano mientras empujaba una carriola rosa vacía. En otras fotografías aparecía Alexandra, quien entonces lucía su embarazo, además de Charles aprendiendo a preparar pasta casera.
La pareja había anunciado en agosto que esperaba a su primer hijo. En aquella ocasión, la influencer francesa compartió varias fotografías a bordo de un yate, con un conjunto de bikini y falda que dejaba ver su embarazo
Charles y Alexandra , de 25 años, comenzaron a ser relacionados sentimentalmente en marzo de 2023. En ese momento, algunos seguidores identificaron a la francesa en el fondo de un video de TikTok que le tomaron al piloto durante la Semana de la Moda de París.
Dos meses después, Alexandra confirmó que estaba “en una relación” durante una entrevista con Gala France, aunque prefirió no dar más detalles sobre su vida sentimental.
Su primera aparición pública como pareja ocurrió en julio de 2023, cuando asistieron juntos al torneo de tenis de Wimbledon. Desde entonces, la relación avanzó hasta su boda en Mónaco y, ahora, la llegada de Bianca, con quien Charles comienza una nueva etapa lejos de las pistas de Fórmula 1.