Bárbara Mori despide a su abuela Gladys, quien murió a los 105 años

La protagonista de Rubí también habló de cómo cambió la vida de Gladys durante sus últimos años, cuando comenzó a perder autonomía y sus sentidos se fueron deteriorando. Para Bárbara Mori , su muerte representa una despedida, pero también una liberación para el espíritu de una mujer que durante mucho tiempo expresó su deseo de partir.

“Abuelita, que la luz de tu espíritu acompañe tu camino”, escribió al comenzar su mensaje.

En su publicación, la actriz describió a Gladys como una mujer llena de energía, independiente y con muchas ganas de disfrutar cada día. Le gustaba salir, viajar y caminar, pero también arreglarse antes de salir de casa. Mori recordó que era coqueta y que disfrutaba vestirse, usar tacones, maquillarse y peinarse para salir a conquistar el mundo.



Bárbara Mori y su abuela Gladys (Instagram)

Con el paso de los años, sin embargo, esa independencia comenzó a cambiar. Su abuela necesitaba cada vez más ayuda para realizar actividades cotidianas y sus problemas de audición y visión limitaron las experiencias que podía disfrutar.

La actriz describió su muerte como “una muerte muy esperada”, pues Gladys llevaba tiempo expresando que quería despedirse de la vida.

“La abuela desde hace muchos años decía: ‘Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie’”, recordó.