Bárbara Mori atraviesa un momento doloroso tras la muerte de su abuela Gladys, quien falleció a los 105 años. La actriz compartió en redes sociales varias fotografías familiares y un mensaje con el que recordó la personalidad de su abuela, su manera de disfrutar la vida y las reflexiones que le dejó su partida.
Bárbara Mori despide a su abuela Gladys, quien murió a los 105 años
Bárbara Mori despide a su abuela Gladys, quien murió a los 105 años
La protagonista de Rubí también habló de cómo cambió la vida de Gladys durante sus últimos años, cuando comenzó a perder autonomía y sus sentidos se fueron deteriorando. Para Bárbara Mori , su muerte representa una despedida, pero también una liberación para el espíritu de una mujer que durante mucho tiempo expresó su deseo de partir.
“Abuelita, que la luz de tu espíritu acompañe tu camino”, escribió al comenzar su mensaje.
En su publicación, la actriz describió a Gladys como una mujer llena de energía, independiente y con muchas ganas de disfrutar cada día. Le gustaba salir, viajar y caminar, pero también arreglarse antes de salir de casa. Mori recordó que era coqueta y que disfrutaba vestirse, usar tacones, maquillarse y peinarse para salir a conquistar el mundo.
Con el paso de los años, sin embargo, esa independencia comenzó a cambiar. Su abuela necesitaba cada vez más ayuda para realizar actividades cotidianas y sus problemas de audición y visión limitaron las experiencias que podía disfrutar.
La actriz describió su muerte como “una muerte muy esperada”, pues Gladys llevaba tiempo expresando que quería despedirse de la vida.
“La abuela desde hace muchos años decía: ‘Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie’”, recordó.
Gladys, la abuela de Bárbara Mori se mantuvo lúcida y con buena salud hasta sus últimos años
Bárbara Mori también destacó la longevidad de su abuela y la buena salud que conservó durante gran parte de su vida. Gladys cumplió 105 años y, según contó Mori, mantuvo su lucidez y no necesitó acudir a un hospital hasta sus últimos años.
“Este año cumplió 105 años, siempre se mantuvo lúcida, increíblemente sana y jamás pisó un hospital hasta estos últimos años”, compartió.
En su mensaje, Bárbara explicó que la pérdida progresiva de la audición y la vista hizo que su abuela tuviera cada vez más limitaciones para experimentar el mundo a su alrededor.
“Hace tiempo que ya no escuchaba bien, que ya no veía bien, que sus sentidos estaban disminuyendo lo cual limitaba cada vez más su experiencia en ese cuerpo”, escribió.
Bárbara Mori comparte sus creencias sobre la vida después de la muerte
La despedida también llevó a la actriz a compartir sus creencias espirituales. Mori aseguró que cree profundamente en la reencarnación y en que el alma continúa su camino después de la muerte, aunque la existencia cambie de forma.
“Creo profundamente en la reencarnación, en la trascendencia del alma y en la posibilidad de que nuestra existencia cambia de forma pero continúa su viaje”, expresó.
Desde esa perspectiva, explicó que la partida de Gladys no representa únicamente una pérdida para su familia. También la entiende como una liberación para su abuela y como una oportunidad para mirar las memorias y las cargas que se transmiten entre generaciones.
“Por eso, la partida de la abuela representa para mí mucho más que una despedida. Es también una liberación. Para ella, para su alma, su espíritu. Para las mujeres y los hombres de nuestra familia, de los códigos, memorias y cargas que hemos heredado y sostenido a lo largo del tiempo”.
La actriz cerró su mensaje con una frase que resume la manera en que entiende la muerte y el momento que atraviesa tras despedir a su abuela: “Eso es la muerte para mí. La liberación del alma”.