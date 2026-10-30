Christian Nodal y Ángela Aguilar se ponen románticos en Día de muertos: Esta es su espectacular ofrenda

La imagen, publicada por Ángela en Instagram, contrasta con la monumental decoración que tienen detrás. Para la ocasión, Christian vistió de negro y dejó a la vista parte de los tatuajes de sus brazos y cuello. Ángela también optó por un atuendo oscuro. La cantante acompañó la publicación con la canción “Cuando dos almas”, que interpreta junto a su hermano Leonardo Aguilar, una elección que sumó un tono sentimental a la fotografía.

Nodal fue el primero en mostrar parte del montaje a través de una historia de Instagram; posteriormente, Ángela publicó una fotografía y un video que permitieron apreciar con mayor detalle la ofrenda.

La espectacular ofrenda de Día de Muertos de la familia Aguilar

La decoración ocupó una pared completa y se extendió hasta el piso. Entre sus elementos principales destacó una figura elaborada con flores de cempasúchil que hace referencia al símbolo de la familia Aguilar. En la parte superior, la composición se colocó sobre una cruz negra, acompañada por una iluminación azul que contrastaba con el naranja intenso de las flores.