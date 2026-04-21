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Espectáculos

Pepe Aguilar reacciona así a los rumores de cancelación de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El papá de la cantante Ángela Aguilar se negó a dar detalles de la situación que vive su hija con su esposo, Christian Nodal.
mar 21 abril 2026 01:07 PM
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Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Christian Nodal. (Instagram / Pepe Aguilar)

Los últimos días han circulado rumores sobre una supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal . Se especula que la ruptura se habría originado tras la controversia que generó el parecido que tiene la modelo del video Un Vals con Cazzu, expareja del sonorense.

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Respuesta de Pepe Aguilar ante presunta separación de Ángela y Nodal

En medio de las especulaciones, Pepe Aguilar fue cuestionado por el programa Ventaneando acerca de los cambios en la planeación de boda de su hija, Ángela Aguilar, la cual estaba prevista para este mes de mayo.

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Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images for The Recording A)

“Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela”, dijo directo a las cámaras. Pepe mantuvo una postura firme, algo muy representativo de su personalidad. Ante la insistencia del entrevistador sobre los rumores de crisis matrimonial de su hija, el cantante no soltó su postura y dijo: “Te acabo de preguntar, acabo de contestar”.

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La postura de la familia Aguilar ante la polémica

En medio de los rumores que involucran a Ángela, a finales de la semana pasada, la familia Aguilar publicó un comunicado en su defensa. “En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”. “Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento”.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, se añade en el documento.

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Getty Images (Gustavo Caballero)

El enfoque de la cantante en su música quedó confirmado con el lanzamiento de su nuevo sencillo China de los Ojos Negros. tema presentado por su papá y que en el pasado lo hemos escuchado en la voz de su abuelo, Antonio Aguilar.

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Ángela Aguilar Pepe Aguilar

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abril 2026

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