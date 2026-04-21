Los últimos días han circulado rumores sobre una supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal . Se especula que la ruptura se habría originado tras la controversia que generó el parecido que tiene la modelo del video Un Vals con Cazzu, expareja del sonorense.
Pepe Aguilar reacciona así a los rumores de cancelación de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Respuesta de Pepe Aguilar ante presunta separación de Ángela y Nodal
En medio de las especulaciones, Pepe Aguilar fue cuestionado por el programa Ventaneando acerca de los cambios en la planeación de boda de su hija, Ángela Aguilar, la cual estaba prevista para este mes de mayo.
“Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela”, dijo directo a las cámaras. Pepe mantuvo una postura firme, algo muy representativo de su personalidad. Ante la insistencia del entrevistador sobre los rumores de crisis matrimonial de su hija, el cantante no soltó su postura y dijo: “Te acabo de preguntar, acabo de contestar”.
La postura de la familia Aguilar ante la polémica
En medio de los rumores que involucran a Ángela, a finales de la semana pasada, la familia Aguilar publicó un comunicado en su defensa. “En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”. “Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento”.
“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, se añade en el documento.
El enfoque de la cantante en su música quedó confirmado con el lanzamiento de su nuevo sencillo China de los Ojos Negros. tema presentado por su papá y que en el pasado lo hemos escuchado en la voz de su abuelo, Antonio Aguilar.