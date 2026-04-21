Pepe Aguilar reacciona así a los rumores de cancelación de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La postura de la familia Aguilar ante la polémica

En medio de los rumores que involucran a Ángela, a finales de la semana pasada, la familia Aguilar publicó un comunicado en su defensa. “En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”. “Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento”.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, se añade en el documento.

Getty Images (Gustavo Caballero)

El enfoque de la cantante en su música quedó confirmado con el lanzamiento de su nuevo sencillo China de los Ojos Negros. tema presentado por su papá y que en el pasado lo hemos escuchado en la voz de su abuelo, Antonio Aguilar.