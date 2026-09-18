El mensaje de Pepe Aguilar tras enterarse que compite con Christian Nodal por un premio Grammy

Pepe Aguilar y Nodal compiten en la misma categoría por el Grammy

La nominación tiene un ingrediente familiar. Entre los contendientes de la misma categoría también aparece Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, por lo que ambos volverán a enfrentarse en una entrega de premios: “Otra vez, hermano. La verdad, estoy muy contento porque la nominación viene dentro de la categoría Mariachi-rancheras. Que siga el mariachi todavía en esas premiaciones en pleno 2026 y un servidor, después de 30 y tantos años de cantar, pues es una bendición”, expresó.

Fiel a su sentido del humor, Pepe reaccionó entre risas cuando le preguntaron por la coincidencia. “Sí, otra vez con mi yerno… a ver si no me vuelve a ganar”, dijo sonriendo.

Lejos de hablar de una rivalidad, el cantante insistió en que lo verdaderamente importante es que distintas generaciones del regional mexicano compartan el mismo espacio. “Mira, gana la música. La verdad que mientras haya una categoría de mariachi en los Grammys, gana la música mexicana. Y qué padre que nominen a diferentes generaciones. Está muy bonito”.

Además de Aguilar y Nodal, la categoría reúne a figuras como Camila Fernández y Mariachi Sol de México, reflejando la diversidad generacional que vive actualmente el mariachi y la música ranchera.

Esta no es la primera vez que suegro y yerno compiten por un premio, En los Latin Grammy de 2026, el intérprete de Botella tras botella se coronó como ganador del ‘Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi’ sobre el papá de su esposa, Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar también habló sobre uno de sus proyectos más ambiciosos: el concierto sinfónico grabado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, una producción que, por cuestiones de calendario, quedó fuera del periodo de elegibilidad de los Latin Grammy de este año.

“El sinfónico ya no alcanzó a estar dentro de los límites para los Grammys latinos; sí está dentro de los límites para los Grammys americanos y para los Grammys latinos del año que entra”, explicó.