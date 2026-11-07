Al puro estilo Zacatecas, Christian Nodal y Leonardo Aguilar demuestran que más que cuñados, son casi hermanos

"¿Cuál es tu canción favorita de Esquina 22?", le preguntó. "Todas", respondió el intérprete de “Adiós amor”. Ante la insistencia de Leonardo para que eligiera una, el sonorense se mantuvo firme en su respuesta.

El momento que compartieron los intérpretes también dio paso a una serie de bromas. Cuando Leonardo lo presentó ante quienes seguían la transmisión, Nodal decidió jugar con su identidad: "Jesús González, mi viejo", respondió entre risas (su nombre completo es Christian Jesús González Nodal).



Christian Nodal y Leonardo Aguilar (Instagram / Leonardo Aguilar)

Durante la transmisión, los cuñados también interpretaron algunos temas del disco frente a los asistentes, en una celebración que tuvo como escenario el mismo lugar que inspiró a Leonardo decidió dar forma a su proyecto.

Christian Nodal promociona el nuevo disco de su cuñado Leonardo Aguilar

El respaldo de Nodal a Leonardo no se quedó en las imágenes que vieron sus seguidores. El esposo de Ángela Aguilar también compartió una historia en Instagram con el enlace al nuevo álbum y un mensaje directo para sus propios fans: "Estamos de estreno con mi cuñado. Vayan a escuchar 'Esquina 22'", escribió.

La propia Ángela también se sumó al apoyo que Nodal dio al estreno de su cuñado. La cantante compartió la publicación oficial del disco y acompañó el gesto con emojis de corazones.