Christian Nodal viajó a Tayahua, Zacatecas, para acompañar a Leonardo Aguilar en el estreno de Esquina 22, su nuevo álbum. El cantante sonorense se sumó al festejo organizado por su cuñado en una calle del pueblo que inspiró el nombre del disco y, entre cervezas, música y bromas, dejó ver que entre ellos existe una relación que mezcla los lazos familiares con los profesionales.
Al puro estilo Zacatecas, Christian Nodal y Leonardo Aguilar demuestran que más que cuñados, son casi hermanos
"¿Cuál es tu canción favorita de Esquina 22?", le preguntó. "Todas", respondió el intérprete de “Adiós amor”. Ante la insistencia de Leonardo para que eligiera una, el sonorense se mantuvo firme en su respuesta.
El momento que compartieron los intérpretes también dio paso a una serie de bromas. Cuando Leonardo lo presentó ante quienes seguían la transmisión, Nodal decidió jugar con su identidad: "Jesús González, mi viejo", respondió entre risas (su nombre completo es Christian Jesús González Nodal).
Durante la transmisión, los cuñados también interpretaron algunos temas del disco frente a los asistentes, en una celebración que tuvo como escenario el mismo lugar que inspiró a Leonardo decidió dar forma a su proyecto.
Christian Nodal promociona el nuevo disco de su cuñado Leonardo Aguilar
El respaldo de Nodal a Leonardo no se quedó en las imágenes que vieron sus seguidores. El esposo de Ángela Aguilar también compartió una historia en Instagram con el enlace al nuevo álbum y un mensaje directo para sus propios fans: "Estamos de estreno con mi cuñado. Vayan a escuchar 'Esquina 22'", escribió.
La propia Ángela también se sumó al apoyo que Nodal dio al estreno de su cuñado. La cantante compartió la publicación oficial del disco y acompañó el gesto con emojis de corazones.
¿Cómo es la relación de cuñados de Christian Nodal y Leonardo Aguilar?
La buena relación que hay entre Leonardo Aguilar y Christian Nodal ya había tenido episodios en el pasado. Leonardo ya había hablado públicamente del vínculo con Nodal y dejó claro que, además de compartir una familia, mantienen una amistad que también se refleja en su trabajo musical.
En febrero de 2025, durante una entrevista con Adela Micha para su programa La Saga, el hijo de Pepe Aguilar fue cuestionado sobre su relación con el intérprete sonorense. "Es un tipazo, tiene un gran corazón. Gracias a Dios nos llevamos muy bien", señaló en aquella ocasión.
En esa misma charla, Leonardo explicó que acostumbran reunirse para componer canciones y compartir ideas, aunque no necesariamente con la intención de grabar juntos. También destacó que la dinámica familiar de los Aguilar incluye el interés de todos por los proyectos musicales de los demás.
Meses después, en agosto de 2025, durante su participación en el podcast Échale, el cantante volvió a referirse a su cuñado y contó que pueden pasar horas juntos cantando y platicando, incluso hasta las seis de la mañana.
"Necesito acordarme de que no solo es amigo, es esposo de Ángela", comentó Leonardo al recordar esas reuniones, en las que también participa su hermana.
El intérprete incluso dejó abierta la posibilidad de una colaboración musical con Nodal. Aunque explicó que ya comparten sesiones de composición, cuando le preguntaron si le gustaría grabar un dueto con él, respondió: "Dios quiera que sí".
El consejo que Christian Nodal le dio a Leonardo Aguilar
Otra anécdota que confirma la confianza entre ambos salió a la luz en octubre de 2025. Durante una presentación, Leonardo compartió con el público un consejo que recibió de Nodal sobre su proceso creativo.
"Te hace falta un poquito de inestabilidad en tu vida", le dijo Nodal a su cuñado, un factor con el que el sonorense ha estado más que familiarizado durante los últimos años.
El hijo de Pepe Aguilar recordó la conversación entre risas y reconoció que, en ocasiones, sus periodos de soltería le habían resultado particularmente productivos para escribir música e, incluso, pidió un aplauso para su cuñado después de contar la historia.
Con información de Agencia México