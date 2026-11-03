Amaia Montero confiesa que está sufriendo por las críticas que recibe en su gira con La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero reconoce que las críticas sí le afectan

Ahora, la cantante reconoció públicamente que los comentarios negativos sí le han afectado. Lo hizo a través de una respuesta en Instagram, en la que agradeció las palabras de un creador de contenido que salió en su defensa y dejó ver que no está atravesando este momento con indiferencia.

“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, escribió Amaia en la publicación de Arnau de la Eygee, quien compartió un video para cuestionar la manera en que algunos usuarios se han sumado a las críticas contra la cantante.



Desde que se anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia ha estado bajo una atención mediática constante. Su reincorporación a la agrupación también reavivó la conversación sobre la salida de Leire Martínez, quien ocupó el lugar de vocalista durante 17 años.

A esa discusión se sumaron los comentarios sobre el desempeño de Montero en los conciertos de la gira Tantas cosas que contar. En redes sociales han circulado videos de sus presentaciones que han generado opiniones divididas, especialmente sobre su voz, sus movimientos en el escenario y sus elecciones de vestuario.

Aunque en distintas ocasiones la cantante había transmitido que no estaba pendiente de lo que se decía sobre ella y que su prioridad era reencontrarse con el público, su reciente comentario muestra otra cara de lo que ha vivido durante estos meses.