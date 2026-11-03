El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha estado acompañado de una intensa conversación en redes sociales. Lo que para miles de seguidores significó la oportunidad de volver a escuchar a la cantante al frente de la banda, para otros se convirtió en motivo de críticas que, con el paso de los meses, han puesto a la artista en el centro de la polémica.
Amaia Montero confiesa que está sufriendo por las críticas que recibe en su gira con La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero reconoce que las críticas sí le afectan
Ahora, la cantante reconoció públicamente que los comentarios negativos sí le han afectado. Lo hizo a través de una respuesta en Instagram, en la que agradeció las palabras de un creador de contenido que salió en su defensa y dejó ver que no está atravesando este momento con indiferencia.
“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, escribió Amaia en la publicación de Arnau de la Eygee, quien compartió un video para cuestionar la manera en que algunos usuarios se han sumado a las críticas contra la cantante.
Desde que se anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia ha estado bajo una atención mediática constante. Su reincorporación a la agrupación también reavivó la conversación sobre la salida de Leire Martínez, quien ocupó el lugar de vocalista durante 17 años.
A esa discusión se sumaron los comentarios sobre el desempeño de Montero en los conciertos de la gira Tantas cosas que contar. En redes sociales han circulado videos de sus presentaciones que han generado opiniones divididas, especialmente sobre su voz, sus movimientos en el escenario y sus elecciones de vestuario.
Aunque en distintas ocasiones la cantante había transmitido que no estaba pendiente de lo que se decía sobre ella y que su prioridad era reencontrarse con el público, su reciente comentario muestra otra cara de lo que ha vivido durante estos meses.
El mensaje que hizo que Amaia Montero rompiera el silencio
La respuesta de la cantante llegó después de que Arnau de la Eygee publicara un video en el que reflexionó sobre la dinámica de las críticas en redes sociales. El creador de contenido señaló que algunas personas opinan sobre Amaia sin conocer su trayectoria ni seguir realmente su música.
También cuestionó que la conversación alrededor de la artista parezca haberse convertido en una tendencia a la que otros usuarios se suman por inercia, sin detenerse a pensar en el efecto que pueden tener sus comentarios.
Las palabras encontraron respuesta en Amaia, quien agradeció públicamente el gesto y reconoció que está sufriendo. Su mensaje fue breve, pero suficiente para generar preocupación entre sus seguidores, que no tardaron en enviarle muestras de apoyo.