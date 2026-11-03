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Quién es César Romo, el futbolista con quien sale Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez

Paola Dalay confirmó que está conociendo al jugador de Raniza FC, César Romo, cuyo nombre comenzó a circular después de que aparecieran juntos durante el Gran Premio de México.
mar 03 noviembre 2026 01:52 PM
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César Romo y Paola Dalay
César Romo y Paola Dalay (Instagram)

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez puso bajo la lupa la vida sentimental de ambos. Después de casi seis años juntos y una hija en común, Tessa, de dos años, la expareja anunció el fin de su relación a través de un video que publicaron en redes sociales, donde dejó claro que buscaría mantener una comunicación cordial por el bienestar de la niña.

Aunque ninguno explicó a detalle qué provocó la ruptura pero enfatizaron en que no hubo infidelidad, poco después comenzó a circular el nombre de César Romo, futbolista de la Kings League Américas, como un posible nuevo interés amoroso de la influencer.

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¿Quién es César Romo, el futbolista vinculado con Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano, tiene de 30 años y juega como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas.

En su cuenta de Instagram suele compartir videos de sus goles, entrenamientos y jugadas con el conjunto. Su nombre comenzó a llamar la atención de los seguidores de Paola después de que fueran relacionados por una fotografía publicada el fin de semana del Gran Premio de México.

César Romo
César Romo (Instagram)

La especulación sobre un posible romance tomaron fuerza luego de que Paola Dalay compartiera una fotografía durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en la que aparece abrazada por el jugador.

La influencer compartió además algunos videos de una cena posterior en Honey Restaurants, sobre Paseo de la Reforma. Sin embargo, en esas publicaciones no mostró al jugador ni etiquetó su cuenta. Posteriormente, la influencer aclaró que sí está saliendo con él; precisó que todavía no son novios y que apenas se están conociendo.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su separación de Paola Dalay?

En medio de las especulaciones, José Eduardo Derbez negó que una infidelidad hubiera provocado el fin de su relación con Paola. En el video que ambos compartieron para anunciar su separación, el actor explicó que la decisión se tomó de común acuerdo y que buscarían mantener una relación cercana por su hija.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Más tarde, durante un encuentro con medios de comunicación, el actor explicó que la relación había atravesado momentos complicados y que ambos intentaron resolver sus diferencias antes de tomar la decisión de terminar.

Por su parte, Paola contó que desde hace aproximadamente dos o tres meses dejó la casa que compartía con el actor y actualmente se encuentra instalándose en un nuevo departamento. Además, explicó que la ruptura fue una decisión que ambos pudieron hablar y procesar antes de hacerla pública y contó cómo se están organizando para cuidar a su hija Tessa y negó que exista algún problema entre ellos por la convivencia con la pequeña.

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque, justo, como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, declaró.

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