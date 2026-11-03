Quién es César Romo, el futbolista con quien sale Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su separación de Paola Dalay?

En medio de las especulaciones, José Eduardo Derbez negó que una infidelidad hubiera provocado el fin de su relación con Paola. En el video que ambos compartieron para anunciar su separación, el actor explicó que la decisión se tomó de común acuerdo y que buscarían mantener una relación cercana por su hija.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Más tarde, durante un encuentro con medios de comunicación, el actor explicó que la relación había atravesado momentos complicados y que ambos intentaron resolver sus diferencias antes de tomar la decisión de terminar.

Por su parte, Paola contó que desde hace aproximadamente dos o tres meses dejó la casa que compartía con el actor y actualmente se encuentra instalándose en un nuevo departamento. Además, explicó que la ruptura fue una decisión que ambos pudieron hablar y procesar antes de hacerla pública y contó cómo se están organizando para cuidar a su hija Tessa y negó que exista algún problema entre ellos por la convivencia con la pequeña.

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque, justo, como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, declaró.