La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no fue una decisión repentina. Después de confirmar que su relación había terminado, el actor habló sobre las razones que los llevaron a tomar caminos distintos y aclaró uno de los rumores que rodearon su ruptura durante meses, una posible infidelidad.
José Eduardo Derbez revela por qué terminó con Paola Dalay y aclara si hubo infidelidad
José Eduardo Derbez revela por qué terminó con Paola Dalay
En un encuentro con un grupo de reporteros, José Eduardo Derbez contó que él y Paola Dalay atravesaron una etapa complicada, intentaron encontrar una solución a sus diferencias y se dieron tiempo para pensar qué querían hacer con su relación. Sin embargo, después de varias pláticas, concluyeron que lo mejor era separarse.
Al preguntarle qué había ocurrido entre él y la mamá de su hija Tessa, el actor respondió con el humor que lo caracteriza. Cuando le cuestionaron cuál había sido el acuerdo al que llegaron para terminar su historia, contestó: “Acordamos terminar la relación”.
Más allá de la broma, el actor reconoció que la relación atravesó un momento complicado, algo que describió como una de esas etapas difíciles que pueden presentarse en una pareja: “Pues hay momentos de subir y bajar en una relación y aquí pues tocó bajar”, explicó.
“Obviamente no es algo fácil, es una decisión que se tomó hace un rato, se analizó, se platicó muchísimo y pues, bueno, hay mucho amor, hay mucho cariño, pero pues hay cosas que también terminan, desgraciadamente, pero bueno, hay mucho amor y mucho cariño”, manifestó.
También aclaró por qué, meses atrás, tanto él como Paola habían negado que estuvieran separados, pese a que ya circulaban versiones sobre una crisis. Según contó, en ese momento se habían dado un espacio para analizar lo que estaba pasando y saber si todavía podían resolver sus diferencias.
“Lo que pasa es que en ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no se solucionó claramente, pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, comentó.
José Eduardo Derbez niega una infidelidad en su relación
Uno de los temas sobre los que José Eduardo Derbez fue más directo fue el de las versiones que apuntaban a una tercera persona como motivo de la ruptura. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo descartó que hubiera existido una infidelidad, tanto de su parte como de la de Paola Dalay: “Nada, no hubo infidelidad de nada”, aseguró.
Sobre cómo se encuentra después de terminar su relación, el también conductor reconoció que no todos los días son iguales y que, como sucede después de una separación, hay momentos en los que puede sentirse mejor que en otros.
Aun así, intenta mantener sus compromisos profesionales y continuar con su trabajo, que consiste en hacer reír al público: “Pues bien, digo, hay momentos donde uno está bien y uno está mal, pero, pues bien. Mira, a lo que yo me dedico es a hacer reír a la gente y pues el show tiene que continuar siempre”, expresó.
El actor también explicó por qué él y Paola decidieron limitar los comentarios en el video con el que hicieron pública su separación. La medida, dijo, no responde a que les afecten las opiniones de otras personas, sino a que por ahora prefieren no exponerse a mensajes negativos: “No, no nos afecta, pero también ahorita no nos interesa leer malos comentarios y estamos bien”, señaló.
Finalmente recalcó que, aunque su historia como pareja llegó a su fin, él y Paola mantienen una buena relación y el cariño que se tienen. Ahora, ambos tendrán que continuar esta nueva etapa con la prioridad de cuidar el bienestar de su hija Tessa.