José Eduardo Derbez revela por qué terminó con Paola Dalay y aclara si hubo infidelidad

José Eduardo Derbez revela por qué terminó con Paola Dalay

En un encuentro con un grupo de reporteros, José Eduardo Derbez contó que él y Paola Dalay atravesaron una etapa complicada, intentaron encontrar una solución a sus diferencias y se dieron tiempo para pensar qué querían hacer con su relación. Sin embargo, después de varias pláticas, concluyeron que lo mejor era separarse.

Al preguntarle qué había ocurrido entre él y la mamá de su hija Tessa, el actor respondió con el humor que lo caracteriza. Cuando le cuestionaron cuál había sido el acuerdo al que llegaron para terminar su historia, contestó: “Acordamos terminar la relación”.

Más allá de la broma, el actor reconoció que la relación atravesó un momento complicado, algo que describió como una de esas etapas difíciles que pueden presentarse en una pareja: “Pues hay momentos de subir y bajar en una relación y aquí pues tocó bajar”, explicó.



José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/Paola Dalay)

“Obviamente no es algo fácil, es una decisión que se tomó hace un rato, se analizó, se platicó muchísimo y pues, bueno, hay mucho amor, hay mucho cariño, pero pues hay cosas que también terminan, desgraciadamente, pero bueno, hay mucho amor y mucho cariño”, manifestó.

También aclaró por qué, meses atrás, tanto él como Paola habían negado que estuvieran separados, pese a que ya circulaban versiones sobre una crisis. Según contó, en ese momento se habían dado un espacio para analizar lo que estaba pasando y saber si todavía podían resolver sus diferencias.

“Lo que pasa es que en ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no se solucionó claramente, pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, comentó.