Galilea Montijo reacciona a la detención de Inés Gómez Mont y niega tener contacto con ella

Galilea Montijo habla de la detención de Inés Gómez Mont

Frente a un grupo de reporteros, Galilea Montijo explicó que entiende que le seguirán preguntando por la situación de Inés Gómez Mont , pero insistió en que no tiene datos que pueda compartir. También pidió prudencia al hablar de los niños, a quienes dijo tenerles un cariño especial.

“Yo sé que me lo van a preguntar y me lo van a preguntar constantemente. Sé igual que ustedes, muchachos, no sé nada del tema, por eso no hablo del tema, porque no sé nada, menos de cosas políticas, menos de niños que están de por medio que yo adoro. Y es un tema del que no puedo opinar nada porque no sé nada”.



Galilea Montijo, Inés Gómez Mont. (©Grupo Expansión /Jesús Soto.)

A la conductora también se le preguntó sobre las versiones que apuntan a que los cuatro hijos mayores de la conductora ya estarían en México. Sin embargo, aseguró que no sabe si esto ocurrió ni tiene información sobre el paradero de los menores.

“Te juro que no sé nada, no sé nada”, respondió cuando le preguntaron directamente por los niños. Tampoco confirmó haber tenido comunicación con la exconductora en las últimas semanas. “No, tampoco no sé nada”, dijo al ser cuestionada sobre si había hablado con ella.

Aunque Galilea no quiso profundizar en el caso, sí dejó ver que mantiene presente a su amiga. Cuando le preguntaron si reza por ella, respondió: “Todas las noches”.