Galilea Montijo fue cuestionada sobre la detención de Inés Gómez Mont en Florida y las versiones que han surgido sobre la situación de que cuatro de sus hijos ya están en México. La conductora de Hoy aseguró que no tiene información sobre el caso ni ha hablado recientemente con su amiga, por lo que prefirió no hacer comentarios sobre un tema que involucra a menores de edad.
Galilea Montijo reacciona a la detención de Inés Gómez Mont y niega tener contacto con ella
Galilea Montijo habla de la detención de Inés Gómez Mont
Frente a un grupo de reporteros, Galilea Montijo explicó que entiende que le seguirán preguntando por la situación de Inés Gómez Mont , pero insistió en que no tiene datos que pueda compartir. También pidió prudencia al hablar de los niños, a quienes dijo tenerles un cariño especial.
“Yo sé que me lo van a preguntar y me lo van a preguntar constantemente. Sé igual que ustedes, muchachos, no sé nada del tema, por eso no hablo del tema, porque no sé nada, menos de cosas políticas, menos de niños que están de por medio que yo adoro. Y es un tema del que no puedo opinar nada porque no sé nada”.
A la conductora también se le preguntó sobre las versiones que apuntan a que los cuatro hijos mayores de la conductora ya estarían en México. Sin embargo, aseguró que no sabe si esto ocurrió ni tiene información sobre el paradero de los menores.
“Te juro que no sé nada, no sé nada”, respondió cuando le preguntaron directamente por los niños. Tampoco confirmó haber tenido comunicación con la exconductora en las últimas semanas. “No, tampoco no sé nada”, dijo al ser cuestionada sobre si había hablado con ella.
Aunque Galilea no quiso profundizar en el caso, sí dejó ver que mantiene presente a su amiga. Cuando le preguntaron si reza por ella, respondió: “Todas las noches”.
Galilea Montijo descarta irse a Hollywood y dejar Televisa
Durante el mismo encuentro con la prensa, Galilea Montijo también reaccionó a las versiones que apuntaban a que podría dejar México para buscar una oportunidad en Hollywood. La conductora tomó con humor los rumores y descartó que tenga planes de comenzar una carrera en Estados Unidos.
“Ay, cállate ¿Cuál preocupados están ustedes? El otro día me decían, pero que flojera a mis 53 años, sin dinero para poder emprender una carrera en Hollywood”.
La conductora reconoció el trabajo de los actores mexicanos que han conseguido abrirse camino en la industria internacional. Entre ellos mencionó a Eiza González, Salma Hayek, Luis Gerardo Méndez, Diego Luna y Diego Boneta, a quienes considera representantes del talento mexicano.
“Eiza González, Salma, que abrió camino, muchas que lo están haciendo y lo están haciendo increíble, poniendo el nombre de México en alto. Y yo me siento orgullosísima de todas ellas, de ellos también, como un Luis Gerardo, también, Diego Luna, Diego Boneta que está arrancando. Hay muchísimos de cuáles sentirnos orgullosos”.
Galilea contó que disfruta seguir sus carreras y verlos en las alfombras rojas de las premiaciones, aunque no se imagina viviendo esa experiencia. “Y yo a través de ellos lo vivo. Los veo ahí en esas alfombras y digo, ay, qué padre andar por allá, pero yo irme, deja tú de México, de Televisa, yo no me veo sin Televisa”, concluyó.