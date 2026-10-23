Galilea Montijo revela lo que pocos saben de Inés Gómez Mont en medio de su polémica legal

Galilea Montijo habló sobre algunos de los temas que han acaparado la atención en el mundo del espectáculo, desde la situación legal de Inés Gómez Mont y los rumores sobre su supuesta salida del programa Hoy.
La conductora respondió a las preguntas de la prensa y dejó claro que, aunque desconoce algunos detalles, mantiene un gran cariño por su amiga.
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Uno de los temas por los que fue cuestionada fue el anuncio del libro de Inés Gómez Mont, quien ha permanecido alejada de la vida pública en medio de los señalamientos legales que enfrenta junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ante la noticia de su nuevo proyecto editorial, Galilea recordó que su amiga siempre ha tenido una faceta como escritora.
“Fíjate que eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos. Yo no puedo hablar del tema porque no sé nada del tema, pero solamente te puedo decir que, y lo sabe, que es una persona que yo quiero muchísimo”.
Cuando los reporteros le preguntaron directamente si apoyaba a Inés, la presentadora reiteró el afecto que siente por ella, aunque evitó profundizar en la situación que enfrenta.
“Yo la quiero muchísimo, es lo único que les puedo decir”.
Sobre si leerá el nuevo libro de su amiga, Galilea respondió con naturalidad: “Pues si me llega, claro”.
La presentadora también fue cuestionada por la información relacionada con la cancelación de la ficha roja de Interpol que, según versiones difundidas, habría beneficiado a Inés Gómez Mont y a su esposo. Sin embargo, aseguró que no cuenta con información al respecto y evitó emitir una opinión sobre un asunto que, dijo, desconoce.
“No tengo idea, porque aparte no sé nada de eso, o sea, no sé ni de qué me hablas para que me entiendas”.
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Galilea Montijo habla de los rumores de sus salida de Hoy
Otro de los temas que aclaró fue el rumor sobre su supuesta salida del programa Hoy, luego de que una declaración suya sobre el cierre de ciclos generara especulaciones acerca de su futuro en la emisión matutina de Televisa.
Galilea explicó que sus palabras habían surgido en tono de broma, mientras hablaban de Jesse y Joy y de la posibilidad de que algunas etapas profesionales lleguen a su fin. La conductora incluso mencionó que podría irse en enero, pero negó que realmente tenga planes de abandonar el programa.
“Yo me reí en la mañana. Yo lo dije por lo de Jesse y Joy. Les dije: ‘Oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierren. Como yo si me voy en enero’. No, claro que no”.
Para despejar cualquier duda, la presentadora expresó el vínculo que mantiene con la empresa y aseguró que no se imagina trabajando fuera de ella.
“Les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa. Yo no, no me veo. Es mi casa, les agradezco y voy a estar infinitamente agradecida. Yo no me veo sin Televisa, la verdad”.