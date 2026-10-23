Galilea Montijo revela lo que pocos saben de Inés Gómez Mont en medio de su polémica legal

Uno de los temas por los que fue cuestionada fue el anuncio del libro de Inés Gómez Mont, quien ha permanecido alejada de la vida pública en medio de los señalamientos legales que enfrenta junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ante la noticia de su nuevo proyecto editorial, Galilea recordó que su amiga siempre ha tenido una faceta como escritora.

“Fíjate que eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos. Yo no puedo hablar del tema porque no sé nada del tema, pero solamente te puedo decir que, y lo sabe, que es una persona que yo quiero muchísimo”.



María, la niña del lazo azul, libro de Inés Gómez Mont (Amazon)

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si apoyaba a Inés, la presentadora reiteró el afecto que siente por ella, aunque evitó profundizar en la situación que enfrenta.

“Yo la quiero muchísimo, es lo único que les puedo decir”.

Sobre si leerá el nuevo libro de su amiga, Galilea respondió con naturalidad: “Pues si me llega, claro”.



Inés Gómez Mont y Galilea Montijo. (Quién)

La presentadora también fue cuestionada por la información relacionada con la cancelación de la ficha roja de Interpol que, según versiones difundidas, habría beneficiado a Inés Gómez Mont y a su esposo. Sin embargo, aseguró que no cuenta con información al respecto y evitó emitir una opinión sobre un asunto que, dijo, desconoce.

“No tengo idea, porque aparte no sé nada de eso, o sea, no sé ni de qué me hablas para que me entiendas”.