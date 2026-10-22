¿Galilea Montijo dejará Hoy? La conductora da señales de un posible cierre de ciclo en enero próximo

Galilea Montijo podría dejar Hoy

Mientras los presentadores hablaban sobre la separación del dúo Jesse & Joy, Galilea hizo una comparación con su propia trayectoria en el programa y el necesario cierre de ciclos.

“Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos”, dijo la conductora, provocando la sorpresa de sus compañeros.

Andrea Escalona no tardó en reaccionar con un contundente “¡Ay, cállate, Gali!”, mientras que Raúl Araiza advirtió que el comentario podría convertirse en noticia y alimentar las especulaciones sobre el futuro de la conductora en la emisión.

“Nada más provoca, al rato todos los encabezados…”, comentó el también conductor.

Lejos de retractarse, Galilea defendió la posibilidad de hablar abiertamente sobre una eventual despedida y señaló que cerrar etapas forma parte de la vida. Después, llevó la conversación hacia otro terreno al revelar, entre bromas, qué le gustaría hacer si dejara las cámaras del matutino.

“¿Qué tiene? Hay ciclos que se cierran, voy a poner mi taquería, los número uno en Nueva York y en España”, dijo.



La conductora también bromeó con la posibilidad de seguir participando en Hoy desde Europa, mediante enlaces a distancia, una idea que mantuvo la conversación entre el humor y la incertidumbre sobre sus planes profesionales.

“Voy a hacer Hoy desde España… yo nomás hago enlaces”, añadió.