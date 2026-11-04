Después de la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, una de las preguntas que surgió fue qué había pasado con sus seis hijos. Enrique Artemio, ahijado de Tita Bravo, exsuegra de la conductora, aseguró que los cuatro mayores ya están en México y que retomaron sus estudios, mientras que los dos más pequeños, María y Bosco, seguen en Estados Unidos con su papá, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Revelan dónde están los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención: cuatro regresaron a México
Revelan dónde están los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención
La información se dio a conocer durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda. Ahí, Artemio explicó que Inés y los trillizos Bruno, Javier y Diego, los cuatro hijos que Inés Gómez Mont tuvo con su primer esposo, Javier Díaz Bravo, llegaron al país y quedaron bajo resguardo.
“Están diciendo que los niños se encuentran en México”, le preguntó un reportero. A lo que Artemio respondió: “Ya están en México. Se retrasaron como dos o tres años en los estudios, pero ya que llegaron a México, los resguardaron muy bien y los niños siguen estudiando, igual que la niña”.
Los otros dos hijos biológicos de Inés, María y Bosco, permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también enfrenta un proceso migratorio en ese país.
En total, la conductora tiene seis hijos biológicos: Inés, Bruno, Javier y Diego, de su matrimonio con Díaz Bravo; y María y Bosco, de su relación con Álvarez Puga. También ha hablado públicamente de Mayito, el hijo mayor de su actual esposo, a quien considera parte de su familia.
En 2017, la conductora compartió en redes sociales el cariño que siente por su hijastro: “Muchas veces me preguntan cuántos hijos tengo. Déjenme les cuento que sí, que Mayito, el hijo más grande de mi esposo, no lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí”.
La disputa legal de Inés Gómez Mont y Javier Díaz por sus hijos
Inés Gómez Mont y Javier Díaz Bravo se casaron en 2008, en una ceremonia realizada en Tepoztlán, Morelos, a la que asistieron varias figuras del espectáculo. Ese mismo año nació su hija mayor, Inés, y en 2012 llegaron los trillizos Diego, Bruno y Javier.
El matrimonio terminó en 2013. En entrevistas posteriores, la conductora contó que la relación comenzó a deteriorarse después del nacimiento prematuro de los trillizos. Según su versión, Díaz Bravo se fue de la casa con el argumento de atender asuntos de negocios en Monterrey, mientras ella quedó al cuidado de sus cuatro hijos pequeños.
Inés también relató que decidió divorciarse después de descubrir una infidelidad de su entonces esposo. “Yo le cacho esas fotos en el celular y le dije: ‘Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar’”, contó.
La separación dio paso a una disputa por sus hijos que se prolongó durante años. En 2024, Díaz Bravo presentó una denuncia por violencia familiar contra la conductora ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en medio del litigio relacionado con la patria potestad.
Durante ese proceso, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda concedió una suspensión provisional para evitar que los menores fueran sometidos a pruebas psicológicas, al considerar que podían afectar su salud mental.
En julio de 2024, Gómez Mont recuperó la patria potestad de sus cuatro hijos mayores por decisión de un tribunal, lo que representó un avance para ella dentro de la disputa legal con su expareja.