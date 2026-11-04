Revelan dónde están los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención: cuatro regresaron a México

Revelan dónde están los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención

La información se dio a conocer durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda. Ahí, Artemio explicó que Inés y los trillizos Bruno, Javier y Diego, los cuatro hijos que Inés Gómez Mont tuvo con su primer esposo, Javier Díaz Bravo, llegaron al país y quedaron bajo resguardo.

“Están diciendo que los niños se encuentran en México”, le preguntó un reportero. A lo que Artemio respondió: “Ya están en México. Se retrasaron como dos o tres años en los estudios, pero ya que llegaron a México, los resguardaron muy bien y los niños siguen estudiando, igual que la niña”.



Inés Gómez Mont y sus hijos (Instagram)

Los otros dos hijos biológicos de Inés, María y Bosco, permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también enfrenta un proceso migratorio en ese país.

En total, la conductora tiene seis hijos biológicos: Inés, Bruno, Javier y Diego, de su matrimonio con Díaz Bravo; y María y Bosco, de su relación con Álvarez Puga. También ha hablado públicamente de Mayito, el hijo mayor de su actual esposo, a quien considera parte de su familia.

En 2017, la conductora compartió en redes sociales el cariño que siente por su hijastro: “Muchas veces me preguntan cuántos hijos tengo. Déjenme les cuento que sí, que Mayito, el hijo más grande de mi esposo, no lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí”.