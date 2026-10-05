Galilea Montijo respondió a la polémica que se generó tras la gran final de La Casa de los Famosos México, luego de que usuarios de redes sociales cuestionaran los resultados de la cuarta temporada y, particularmente, las gráficas de votación que presentó la producción durante la transmisión.
¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Galilea Montijo responde
¿Fraude en La Casa de los Famosos México?
Durante el programa Hoy de este lunes, la conductora Galilea Montijo explicó que las encuestas que circulaban en redes sociales no representaban necesariamente los votos oficiales de la final y respondió a quienes señalaron supuestas inconsistencias en las cifras.
“Las encuestas no eran los votos. Los votos al final los tiene la gente que se dedica por supuesto a hacer todo el conteo y ayer que hicimos la votación cerrada en la gráfica que teníamos, el 11% lo tenía dividido Ernesto y Yahir”.
Galilea también explicó que parte de la confusión se habría originado porque las votaciones permanecieron abiertas desde días antes de la final, por lo que pidió tomar en cuenta ese factor al analizar los porcentajes que aparecieron en pantalla.
“Porque todo mundo decía: ‘No saben contar’... faltaba el porcentaje de Ernesto y Yahir porque las votaciones estaban abiertas desde el domingo pasado, pero bueno, así es esto. Levanta pasiones”, mencionó.
De esta manera, Galilea defendió la diferencia entre las encuestas previas y los resultados oficiales, dejando claro que las mediciones que circulaban en redes no necesariamente correspondían con el conteo final realizado por la producción.
Por su parte, Andrea Legarreta también se pronunció sobre lo ocurrido y, en medio de las críticas que han surgido tras la final, destacó el cariño que los participantes consiguieron durante su paso por el reality.
La conductora aseguró que a todos les irá muy bien seguramente, precisamente por el cariño que lograron obtener del público a lo largo de la temporada, independientemente de las posiciones que alcanzaron en la competencia.
La polémica surgió luego de que el público cuestionara los resultados de la cuarta temporada, pues si bien se esperaba que Mariana Ochoa obtuviera uno de los primeros lugares, Memo Schutz terminó colocándose en segundo sitio, pese a que durante buena parte de la temporada fue considerado por algunos espectadores como uno de los llamados ‘muebles’ del reality.
La salida de Yahir el pasado jueves, en sexto lugar, también había provocado molestia entre sus seguidores, quienes lo consideraban uno de los favoritos. Por ello, durante la transmisión de la final, la producción compartió diferentes gráficas para mostrar cómo quedaron las votaciones.
Sin embargo, usuarios de redes sociales detectaron supuestas inconsistencias en los números.