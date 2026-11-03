Inés Gómez Mont pide no ser trasladada fuera de Miami debido a que una de sus hijas está en tratamiento médico

Inés Gómez Mont busca quedarse en Miami por el tratamiento médico de una de sus hijas

Uno de los argumentos de sus abogados para pedir que Inés Gómez Mont no sea removida de Miami es que una de sus hijas se encuentra en tratamiento médico y un traslado de la conductora podría perjudicarla.

El recurso fue presentado el 31 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y está dirigido al juez Jeffrey T. Kuntz, quien lleva el caso. Actualmente, la exconductora permanece en el Centro de Transición de Broward, luego de que fuera detenida el pasado 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).



Inés Gómez Mont (Instagram)

A través del habeas corpus, su defensa solicitó que el juez revise si su arresto se realizó conforme a la ley. También pidió que permanezca en Miami y no sea enviada a otro centro de detención.

El juez Kuntz aceptó a trámite el recurso y ordenó al ICE justificar la detención de Gómez Mont a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

Sin embargo, rechazó la petición para impedir un eventual traslado. El magistrado explicó que no tiene jurisdicción para bloquear un cambio de centro de detención si el Departamento de Justicia considera que es necesario, detalló el mismo medio.