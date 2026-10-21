El inesperado homenaje que Jacob Elordi rendirá a su gran amigo, el fallecido Eric Dane

Jacob Elordi rendirá homenaje a Eric Dane al narrar sus memorias

La participación de Jacob Elordi añade un significado especial al proyecto, pues en la serie de HBO ambos dieron vida a padre e hijo. Eric Dane interpretó a Cal Jacobs, un personaje central en la historia familiar de Nate, cuya complicada relación marcó parte importante de la trama.

Con la voz del actor australiano, las experiencias y recuerdos personales de Dane llegarán a quienes quieran conocer una faceta del actor que va más allá de sus papeles en televisión. El audiolibro tiene previsto su lanzamiento para el próximo 3 de noviembre.



Jacob Elordi rendirá homenaje a Eric Dane, (Instagram)

En My Book of Days, Eric Dane aborda algunos de los episodios más difíciles de su vida, desde el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hasta los problemas personales que enfrentó durante su carrera en Hollywood. En sus memorias, el actor relata el impacto que tuvo recibir la noticia en abril de 2025, así como el deterioro físico que comenzó a experimentar. También recuerda la dolorosa conversación en la que, acompañado de su expareja, Rebecca Gayheart, ambos lloraron al confirmar la enfermedad.

El libro también incluye una revelación sobre su salida de Grey's Anatomy, serie en la que alcanzó gran popularidad como el doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy. Dane reconoce que durante esa etapa luchó contra las adicciones y que ingresó a rehabilitación en cinco ocasiones. Sin embargo, aclara que su salida de la producción en la octava temporada no estuvo relacionada con esos problemas, sino con una decisión económica: según su relato, su personaje se había vuelto “demasiado caro” para la serie.

Dane también ofrece un testimonio directo sobre su lucha contra las adicciones y el deterioro emocional que vivía mientras mantenía una imagen pública asociada con su atractivo y su éxito profesional. A través de estas experiencias, el actor muestra una faceta vulnerable de su vida, marcada por dificultades que no siempre eran visibles para quienes lo seguían en la pantalla.