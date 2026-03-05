El libro de memorias póstumo de Eric Dane ya tiene fecha de publicación

El libro de memorias de Eric Dane

El grupo editorial Penguin Random House anunció que publicará las memorias de Eric Dane, My Book of Days: A Memoir in Moments, el 3 de noviembre de este año.

El libro estará publicado bajo el sello The Open Field, fundado por la reconocida periodista y autora best seller del New York Times, Maria Shriver, también conocida por pertenecer a la familia Kennedy y haber estado casada con Arnold Schwarzenegger.

La obra es descrita como una “reflexión sobre familia, resiliencia, fe, sobriedad, paternidad y lo que significa vivir al máximo ante una enfermedad terminal”.

Además, el libro de memorias de Eric Dane es retratado como un “generoso ofrecimiento” para quienes tengan la oportunidad de leerlo, pues incluirá reflexiones sobre cómo disfrutar y honrar al máximo los días importantes.

La portada del libro de Eric Dane. (Amazon)

En un comunicado de prensa compartido con People, Shriver habló sobre las conversaciones que tuvo con el actor en torno al libro.

“Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos”.

En dicho comunicado también se confirmó la total involucración de Dane de principio a fin en el proceso de redacción y sus deseos de que se publicara, pues es una manera de seguir manteniendo vivas sus palabras, legado y memoria.

“Quería que sus hijas y lectores tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”, agrega el documento.