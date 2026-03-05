El libro de memorias póstumo de Eric Dane ya tiene fecha de publicación

La muerte del actor Eric Dane conmocionó a la industria del cine, no solo por tratarse de una figura muy querida, sino también por la dura batalla que enfrentó contra la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral amiotrófica.
Desde su diagnóstico, el actor se convirtió en uno de los principales portavoces sobre la condición y dejó un importante mensaje de concientización sobre ella.
El programa póstumo que se estrenó en Netflix, Famous Last Words: Eric Dane, mostró algunas de las reflexiones del actor en sus últimos meses de vida.
Ahora, de acuerdo con diversos reportes, en otoño se publicará su libro de memorias con reflexiones más profundas y personales sobre su vida.
Publicidad
El libro de memorias de Eric Dane
El grupo editorial Penguin Random House anunció que publicará las memorias de Eric Dane, My Book of Days: A Memoir in Moments, el 3 de noviembre de este año.
El libro estará publicado bajo el sello The Open Field, fundado por la reconocida periodista y autora best seller del New York Times, Maria Shriver, también conocida por pertenecer a la familia Kennedy y haber estado casada con Arnold Schwarzenegger.
La obra es descrita como una “reflexión sobre familia, resiliencia, fe, sobriedad, paternidad y lo que significa vivir al máximo ante una enfermedad terminal”.
Además, el libro de memorias de Eric Dane es retratado como un “generoso ofrecimiento” para quienes tengan la oportunidad de leerlo, pues incluirá reflexiones sobre cómo disfrutar y honrar al máximo los días importantes.
En un comunicado de prensa compartido con People, Shriver habló sobre las conversaciones que tuvo con el actor en torno al libro.
“Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos”.
En dicho comunicado también se confirmó la total involucración de Dane de principio a fin en el proceso de redacción y sus deseos de que se publicara, pues es una manera de seguir manteniendo vivas sus palabras, legado y memoria.
“Quería que sus hijas y lectores tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”, agrega el documento.
Publicidad
Eric Dane escribió sus memorias tras el diagnóstico de ELA
“Me despierto cada mañana y recuerdo inmediatamente que esto es real, esta enfermedad, este desafío, y es exactamente por eso que estoy escribiendo este libro”, dijo el actor Eric Dane en una cita compartida por la editorial.
Para el actor, escribir este libro fue una manera de introspección, pero también de compartir lo que había aprendido a raíz de su diagnóstico sobre la vida y la importancia de disfrutar los pequeños momentos.
“Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”.
La naturaleza de este libro finalmente será hacer reflexionar a los lectores al difundir las enseñanzas que su enfermedad le trajo.
“Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a sus propios días, entonces mi historia merece ser contada”, afirmó el actor.
Publicidad
Eric Dane pensó en sus hijas al momento de escribir sus memorias
El libro de memorias de Eric Dane también es un regalo muy personal para sus hijas Billie (15 años) y Georgia (14 años), para que puedan leerlo, recordarlo y seguir adelante.
Sus hijas son un factor muy presente, pues también les dejó un mensaje en la producción de Netflix: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.
La sinopsis oficial del libro indica que contará con narraciones que van desde sus primeros años de carrera en Hollywood, las complicaciones que enfrentó en su proceso de sobriedad y finalmente “la profunda claridad que le llegó con el diagnóstico de ELA”.
Con su publicación programada para noviembre, My Book of Days: A Memoir in Moments, ya está disponible para comprar en pre-venta en Amazon.