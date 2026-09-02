Aseguran que Kendall Jenner paga los viajes de Jacob Elordi: hermano de la modelo responde

Brody Jenner llama “clickbait” a los rumores sobre su hermana Kendall
Después de que una cuenta de Instagram retomara y compartiera el reporte de Daily Mail, Brody Jenner, medio hermano de la cantante, apareció en la sección de comentarios para expresar su opinión sobre la información.
“Puedo confirmar que esto es clickbait”, escribió el hermano de Kendall, acompañado por un emoji de pulgar hacia abajo.
Su comentario rápidamente llamó la atención y fue interpretado como una clara desmentida a la versión de que Kendall estaría financiando el estilo de vida de Jacob o que su familia estuviera preocupada por la relación.
Brody, hijo de Caitlyn Jenner, es medio hermano de Kendall y Kylie Jenner. Aunque en el pasado ha reconocido que no convive constantemente con sus hermanas menores, ha dejado claro que mantiene una buena relación con ellas.
De hecho, esta no es la primera ocasión en la que sale públicamente a defender a algún miembro de su familia. Meses atrás también reaccionó a los comentarios que rodeaban la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.
Por ahora, la respuesta de Brody es la única reacción directa de un integrante de la familia Jenner ante el polémico reporte.
Lo que se sabe de la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi
Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a despertar rumores de romance durante la primavera de 2026, aunque se sabe que ambos se conocían desde hace años y compartían círculos sociales similares.
Las especulaciones aumentaron después de que fueran relacionados en abril y posteriormente vistos juntos en Hawái. Fuentes consultadas por People señalaron entonces que ambos estaban pasando tiempo juntos de manera privada y conociéndose mejor.
Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos lugares del mundo. Durante el verano pasaron tiempo juntos en Australia, país natal de Jacob Elordi, y también fueron relacionados con viajes y encuentros en Japón y Londres.
Sus recientes apariciones públicas parecen confirmar que el vínculo entre ambos se ha vuelto cada vez más cercano. En agosto fueron fotografiados tomados de la mano durante una cita en Londres, una de las imágenes más claras hasta ahora de su relación.
A pesar de la atención que han generado, Kendall y Jacob han mantenido silencio sobre su vida sentimental y ninguno ha confirmado públicamente que sean pareja.