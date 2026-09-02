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Espectáculos

Aseguran que Kendall Jenner paga los viajes de Jacob Elordi: hermano de la modelo responde

Un reporte aseguró que la familia de Kendall Jenner está preocupada por su romance con Jacob Elordi, pero Brody Jenner no tardó en responder a los rumores.
mié 02 septiembre 2026 09:53 AM
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Kendall Jenner y Jacob Elordi
Kendall Jenner y Jacob Elordi (Getty Images)

La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi ha ganado fuerza durante los últimos meses y sus constantes apariciones juntos han convertido su romance en uno de los más comentados del momento.

Sin embargo, una reciente publicación puso a la pareja en el centro de la polémica al asegurar que algunos miembros de la familia Kardashian-Jenner estarían preocupados por la dinámica entre ambos.

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La polémica sobre la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

La controversia comenzó a finales de agosto, cuando Daily Mail publicó un reporte basado en fuentes anónimas que aseguraba que algunos familiares y amigos de Kendall Jenner tendrían ciertas preocupaciones sobre su relación con Jacob Elordi.

Según la publicación, la modelo de 30 años estaría cubriendo los gastos de algunos de los viajes y escapadas que ha realizado junto al protagonista de Euphoria. La fuente citada por el medio aseguró que Kendall estaría pagando “viajes costosos, hoteles de lujo y jets privados”, mientras que Jacob presuntamente no contribuiría a esos gastos.

El reporte también señaló que algunos integrantes de la familia considerarían que Kendall está dedicando demasiado tiempo a Jacob y que estaría haciendo demasiadas concesiones dentro de la relación.

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Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Entre los nombres que surgieron en la publicación estuvo el de Khloé Kardashian, quien, de acuerdo con la fuente anónima, sería una de las personas más cautelosas respecto al romance debido a sus propias experiencias sentimentales.

"Khloé ha sufrido muchas decepciones. Es decir, fíjense en lo que Lamar y Tristan le hicieron, así que es comprensible que desconfíe de los hombres. No quiere asustar a Kendall, solo le ha dicho a su hermana que esté atenta", aseguró la fuente.

Hasta ahora, ni Kendall Jenner, ni Jacob Elordi ni Khloé Kardashian han respondido directamente a las afirmaciones del reporte. Sin embargo, un miembro de la familia Jenner sí decidió pronunciarse públicamente.

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Brody Jenner llama “clickbait” a los rumores sobre su hermana Kendall

Después de que una cuenta de Instagram retomara y compartiera el reporte de Daily Mail, Brody Jenner, medio hermano de la cantante, apareció en la sección de comentarios para expresar su opinión sobre la información.

“Puedo confirmar que esto es clickbait”, escribió el hermano de Kendall, acompañado por un emoji de pulgar hacia abajo.

Su comentario rápidamente llamó la atención y fue interpretado como una clara desmentida a la versión de que Kendall estaría financiando el estilo de vida de Jacob o que su familia estuviera preocupada por la relación.

Brody, hijo de Caitlyn Jenner, es medio hermano de Kendall y Kylie Jenner. Aunque en el pasado ha reconocido que no convive constantemente con sus hermanas menores, ha dejado claro que mantiene una buena relación con ellas.

De hecho, esta no es la primera ocasión en la que sale públicamente a defender a algún miembro de su familia. Meses atrás también reaccionó a los comentarios que rodeaban la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Por ahora, la respuesta de Brody es la única reacción directa de un integrante de la familia Jenner ante el polémico reporte.

Lo que se sabe de la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron a despertar rumores de romance durante la primavera de 2026, aunque se sabe que ambos se conocían desde hace años y compartían círculos sociales similares.

Las especulaciones aumentaron después de que fueran relacionados en abril y posteriormente vistos juntos en Hawái. Fuentes consultadas por People señalaron entonces que ambos estaban pasando tiempo juntos de manera privada y conociéndose mejor.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos lugares del mundo. Durante el verano pasaron tiempo juntos en Australia, país natal de Jacob Elordi, y también fueron relacionados con viajes y encuentros en Japón y Londres.

Sus recientes apariciones públicas parecen confirmar que el vínculo entre ambos se ha vuelto cada vez más cercano. En agosto fueron fotografiados tomados de la mano durante una cita en Londres, una de las imágenes más claras hasta ahora de su relación.

A pesar de la atención que han generado, Kendall y Jacob han mantenido silencio sobre su vida sentimental y ninguno ha confirmado públicamente que sean pareja.

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Kendall Jenner Jacob Elordi

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