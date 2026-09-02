Aseguran que Kendall Jenner paga los viajes de Jacob Elordi: hermano de la modelo responde

La polémica sobre la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

La controversia comenzó a finales de agosto, cuando Daily Mail publicó un reporte basado en fuentes anónimas que aseguraba que algunos familiares y amigos de Kendall Jenner tendrían ciertas preocupaciones sobre su relación con Jacob Elordi.

Según la publicación, la modelo de 30 años estaría cubriendo los gastos de algunos de los viajes y escapadas que ha realizado junto al protagonista de Euphoria. La fuente citada por el medio aseguró que Kendall estaría pagando “viajes costosos, hoteles de lujo y jets privados”, mientras que Jacob presuntamente no contribuiría a esos gastos.

El reporte también señaló que algunos integrantes de la familia considerarían que Kendall está dedicando demasiado tiempo a Jacob y que estaría haciendo demasiadas concesiones dentro de la relación.



Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Entre los nombres que surgieron en la publicación estuvo el de Khloé Kardashian, quien, de acuerdo con la fuente anónima, sería una de las personas más cautelosas respecto al romance debido a sus propias experiencias sentimentales.

"Khloé ha sufrido muchas decepciones. Es decir, fíjense en lo que Lamar y Tristan le hicieron, así que es comprensible que desconfíe de los hombres. No quiere asustar a Kendall, solo le ha dicho a su hermana que esté atenta", aseguró la fuente.

Hasta ahora, ni Kendall Jenner, ni Jacob Elordi ni Khloé Kardashian han respondido directamente a las afirmaciones del reporte. Sin embargo, un miembro de la familia Jenner sí decidió pronunciarse públicamente.