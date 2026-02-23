Eric Dane y su último mensaje a sus hijas: la emotiva despedida que dejó grabada antes de morir

El mensaje de Eric Dane a sus hijas

La entrevista, concebida para difundirse tras su fallecimiento, muestra a un Dane sereno y consciente del momento que atravesaba. En ella comparte pensamientos sobre el paso del tiempo, los errores y aprendizajes que marcaron su trayectoria, así como el valor de la familia frente a la adversidad.

Uno de los momentos más conmovedores del especial es el mensaje que dirige a sus hijas, Billie y Georgia. Con voz contenida, el actor les habla sobre la importancia de vivir con autenticidad, elegir con cuidado a las personas que las rodean y luchar con dignidad ante cualquier obstáculo.

Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes.

Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos la pasamos genial, ¿no? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa. Ustedes dos, yo y mamá en Malibú, Santa Mónica, Hawai, México. Las veo ahora jugando en el mar durante horas, mis bebés acuáticas.

Esos días -nunca mejor dicho- fueron el cielo.

Quiero decirles cuatro cosas que aprendí de esta enfermedad, y espero que no solo me escuchen, sino que realmente me oigan.

Primero, vivan ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años viví vagando mentalmente, perdido en mi cabeza por largos períodos, revolcándome en la preocupación y la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, me cuestionaba: “Debería haber hecho esto”. “Nunca debería haber hecho eso.” No más.

Por pura supervivencia, me veo obligado a quedarme en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienen que vivir ahora. El presente es todo lo que tienen. Atesórenlo. Aprecien cada momento.

En segundo lugar, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría.

Encuentren eso que las haga querer levantarse por la mañana. Les impulse durante todo el día. Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos su edad. Me enamoré de la actuación.

Ese amor finalmente me ayudó a atravesar mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Todavía amo mi trabajo. Todavía lo espero con ilusión. Todavía quiero ponerme frente a la cámara y desempeñar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me entusiasma.

Encuentren algo. Encuentren algo que les entusiasme. Encuentren su camino. Su propósito. Su sueño. Y luego vayan por él. De verdad, vayan con todo.

En tercer lugar, elijan a sus amigos sabiamente. Encuentren a su gente y permitan que las encuentren, y entréguense a ellos. Los mejores les devolverán lo mismo. Sin juzgar. Sin condiciones. Sin preguntas.

Estoy muy agradecido por mi familia y amigos más cercanos. Todos y cada uno de ellos dio un paso al frente. Ya no puedo hacer ni las pequeñas cosas que antes hacía. No puedo manejar por la ciudad, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Aprendí a abrazar las alternativas. Mis amigos vienen a mí. Comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial. Simplemente están presentes. Eso es un montón. Simplemente estar.

Amen a sus amigos con todo lo que tienen. Aférrense a ellos. Las entretendrán, las ayudarán, las apoyarán, y algunos incluso las salvarán.

Por último, luchen con cada fibra de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o cualquier otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta el último aliento. Esta enfermedad se está apoderando lentamente de mi cuerpo, pero nunca me va a quitar el espíritu.

Ustedes dos son personas diferentes. Pero ambas son fuertes y resilientes. Heredaron la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Me tiran abajo y vuelvo a levantarme, y sigo regresando. Me levanto una y otra y otra vez. Mark dice que soy como un gato. Excepto que un gato tiene nueve vidas, y yo voy fácilmente por la número quince.

Así que cuando algo inesperado las golpee, y lo hará, porque así es la vida, luchen y enfréntenlo con honestidad, integridad y gracia, aunque parezca insuperable.

Espero haberles demostrado que se puede enfrentar cualquier cosa. Se puede enfrentar el final de los días. Se puede enfrentar el infierno con dignidad.

Luchen, chicas, y mantengan la cabeza en alto.

Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí.

Buenas noches. Las amo.

Estas son mis últimas palabras.