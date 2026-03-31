Eric Dane aparece en el trailer de la temporada 3 de 'Euphoria': así es su emotiva despedida

Eric Dane aparece en el trailer de la temporada 3 de 'Euphoria'

Euphoria, creada por Sam Levinson, estrenará su nueva temporada el próximo 12 de abril, tras varios años de retrasos y expectativas sobre su continuidad.

El adelanto revela un giro significativo en la historia: los personajes dejan atrás la adolescencia para enfrentarse a conflictos mucho más complejos en su vida adulta.

Zendaya (HBO Max)

Rue Bennett (interpretada por Zendaya) aparece envuelta en problemas con la ley y vinculada al narcotráfico, mientras que otras figuras como Cassie Howard (interpretada por Sydney Sweeney) y Maddy Perez (interpretada por Alexa Demie) retoman su relación en un contexto marcado por decisiones controvertidas.



Además, la serie incorpora un salto temporal de cinco años, lo que permite explorar temas como la redención, la fe y los dilemas morales desde una perspectiva más madura.

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la breve pero impactante aparición de Eric Dane, quien retoma su papel como Cal Jacobs.

Eric Dane y Jacob Elordi (HBO Max)

El actor, conocido también por su trabajo en Grey's Anatomy, falleció en febrero de 2026 tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su participación en esta temporada se convierte así en una despedida en pantalla que ha conmovido a los seguidores de la serie.