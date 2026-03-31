El nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria ya se estrenó y ha generado una ola de reacciones entre los fans. Este adelanto no solo confirma el esperado regreso de la serie de HBO Max, sino que también incluye una aparición especialmente emotiva: la del actor Eric Dane, en uno de sus últimos trabajos antes de su fallecimiento.
Eric Dane aparece en el trailer de la temporada 3 de 'Euphoria': así es su emotiva despedida
Eric Dane aparece en el trailer de la temporada 3 de 'Euphoria'
Euphoria, creada por Sam Levinson, estrenará su nueva temporada el próximo 12 de abril, tras varios años de retrasos y expectativas sobre su continuidad.
El adelanto revela un giro significativo en la historia: los personajes dejan atrás la adolescencia para enfrentarse a conflictos mucho más complejos en su vida adulta.
Rue Bennett (interpretada por Zendaya) aparece envuelta en problemas con la ley y vinculada al narcotráfico, mientras que otras figuras como Cassie Howard (interpretada por Sydney Sweeney) y Maddy Perez (interpretada por Alexa Demie) retoman su relación en un contexto marcado por decisiones controvertidas.
Además, la serie incorpora un salto temporal de cinco años, lo que permite explorar temas como la redención, la fe y los dilemas morales desde una perspectiva más madura.
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la breve pero impactante aparición de Eric Dane, quien retoma su papel como Cal Jacobs.
El actor, conocido también por su trabajo en Grey's Anatomy, falleció en febrero de 2026 tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su participación en esta temporada se convierte así en una despedida en pantalla que ha conmovido a los seguidores de la serie.
La tercera temporada de 'Euphoria' genera expectativas
La tercera entrega promete ser una de las más intensas hasta ahora, con nuevas incorporaciones al elenco y tramas que empujan a los personajes al límite.
El tráiler deja entrever conflictos emocionales, relaciones tensas y decisiones que podrían marcar el cierre definitivo de la historia, consolidando a Euphoria como una de las series más influyentes de su generación.
Con un tono más oscuro y cinematográfico, todo apunta a que esta temporada será clave para definir el destino de sus protagonistas.