Joe Manganiello responde a la publicación de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas

Joe Manganiello cuenta en sus memorias cómo enfrentó su enfermedad
En Bloodlines, Joe Manganiello relata los problemas de salud que comenzaron poco después de su boda con Sofía Vergara , celebrada en 2015. El actor describe cómo su trastorno autoinmune afectó distintos aspectos de su vida, incluida su relación de pareja durante los siete años que duró su matrimonio.
En sus memorias, también hace referencia a momentos difíciles de la convivencia. Entre otras cosas, afirma que la relación perdió cercanía emocional y sostiene que la actriz se negaba a abrazarlo y se burlaba de su chihuahua.
La pareja anunció su separación en julio de 2023 y, posteriormente, Manganiello solicitó el divorcio.La ruptura generó versiones sobre las razones que llevaron a ambos a tomar caminos separados. En 2024, la actriz colombiana explicó que uno de los principales desacuerdos tenía que ver con la posibilidad de tener hijos.
“Mi esposo era más joven; quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor… Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo decida, pero eso ya no es para mí”, declaró en una entrevista para el diario español El País en ese momento.
El actor, por su parte, negó que la decisión de tener hijos fuera el motivo de la separación. En su libro, explica que su enfermedad autoinmune influyó en su decisión de no convertirse en papá porque no quería dejar sola a Sofía con un niño si llegara a morir.
El actor aseguró que decidió escribir su libro porque quiere que la gente sepa quién es, luego de que tuvo que ocultar su verdadera identidad durante mucho tiempo.