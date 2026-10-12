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Espectáculos

Joe Manganiello responde a la publicación de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas

Joe Manganiello fue cuestionado sobre el mensaje que Sofía Vergara compartió en redes sociales y aclaró que sus memorias no se centran en su exesposa, sino en la enfermedad que enfrentó.
lun 12 octubre 2026 01:04 PM
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Joe Manganiello y Sofía Vergara
Joe Manganiello y Sofía Vergara (Getty Images)

Joe Manganiello reaccionó a los comentarios que surgieron después de que Sofía Vergara compartiera en redes sociales una publicación sobre los hombres narcisistas. El actor fue cuestionado sobre el tema durante una entrevista en CBS Mornings, donde promocionó Bloodlines, sus memorias en las que cuenta cómo enfrentó una enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida.

La polémica surgió luego de que la actriz de Modern Family compartiera una imagen que originalmente publicó su hijo, Manolo González Vergara. Aunque la publicación no mencionaba directamente al actor, algunos usuarios la relacionaron con el matrimonio que ambos terminaron en 2023.

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Joe Manganiello responde a la publicación de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas

Durante la entrevista, Gayle King le preguntó a Joe Manganiello qué opinaba sobre la publicación de Sofía Vergara que comparaba el comportamiento de un “buen hombre” con el de un “hombre narcisista”.

La imagen estaba acompañada de un mensaje sobre las dificultades de relacionarse con una persona narcisista: “Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”.

Joe Manganiello y Sofía Vergara
Joe Manganiello y Sofía Vergara (Getty Images)

La presentadora le planteó al actor que algunas personas habían interpretado la publicación como una referencia a su relación con la actriz colombiana y le preguntó qué pensaba.

“Bueno, creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no trata de eso. Trata del sufrimiento por el que pasé”, respondió el actor, quien evitó profundizar en la interpretación que se hizo de la publicación.

Manganiello aprovechó para aclarar que Bloodlines no busca presentar una versión de su separación centrada en reproches hacia su exesposa, sino contar una experiencia personal marcada por los problemas de salud que enfrentó durante años. Según explicó, el libro aborda “la supervivencia y también sobre la esperanza”.

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Joe Manganiello cuenta en sus memorias cómo enfrentó su enfermedad

En Bloodlines, Joe Manganiello relata los problemas de salud que comenzaron poco después de su boda con Sofía Vergara , celebrada en 2015. El actor describe cómo su trastorno autoinmune afectó distintos aspectos de su vida, incluida su relación de pareja durante los siete años que duró su matrimonio.

En sus memorias, también hace referencia a momentos difíciles de la convivencia. Entre otras cosas, afirma que la relación perdió cercanía emocional y sostiene que la actriz se negaba a abrazarlo y se burlaba de su chihuahua.

La pareja anunció su separación en julio de 2023 y, posteriormente, Manganiello solicitó el divorcio.La ruptura generó versiones sobre las razones que llevaron a ambos a tomar caminos separados. En 2024, la actriz colombiana explicó que uno de los principales desacuerdos tenía que ver con la posibilidad de tener hijos.

“Mi esposo era más joven; quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor… Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo decida, pero eso ya no es para mí”, declaró en una entrevista para el diario español El País en ese momento.

El actor, por su parte, negó que la decisión de tener hijos fuera el motivo de la separación. En su libro, explica que su enfermedad autoinmune influyó en su decisión de no convertirse en papá porque no quería dejar sola a Sofía con un niño si llegara a morir.

El actor aseguró que decidió escribir su libro porque quiere que la gente sepa quién es, luego de que tuvo que ocultar su verdadera identidad durante mucho tiempo.

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