Joe Manganiello responde a la publicación de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas

Durante la entrevista, Gayle King le preguntó a Joe Manganiello qué opinaba sobre la publicación de Sofía Vergara que comparaba el comportamiento de un “buen hombre” con el de un “hombre narcisista”.

La imagen estaba acompañada de un mensaje sobre las dificultades de relacionarse con una persona narcisista: “Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”.



Joe Manganiello y Sofía Vergara (Getty Images)

La presentadora le planteó al actor que algunas personas habían interpretado la publicación como una referencia a su relación con la actriz colombiana y le preguntó qué pensaba.

“Bueno, creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no trata de eso. Trata del sufrimiento por el que pasé”, respondió el actor, quien evitó profundizar en la interpretación que se hizo de la publicación.

Manganiello aprovechó para aclarar que Bloodlines no busca presentar una versión de su separación centrada en reproches hacia su exesposa, sino contar una experiencia personal marcada por los problemas de salud que enfrentó durante años. Según explicó, el libro aborda “la supervivencia y también sobre la esperanza”.