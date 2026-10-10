Todo un caballero: hijo de Sofía Vergara defiende a su mamá con duro mensaje tras declaraciones de Joe Manganiello

El hijo de Sofía Vergara, Manolo González Vergara, publicó en redes sociales una reflexión sobre los hombres narcisistas justo cuando las declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio con la actriz colombiana generaron un nueva polémica.
La protagonista de Modern Family incluso compartió el mensaje de su hijo en sus historias de Instagram y reaccionó con aplausos.
Publicidad
La publicación apareció después de que Manganiello hablara sobre el final de su relación con Vergara y relatara las dificultades que enfrentó durante una etapa complicada de su salud.
El timing de la publicación de Manolo y la reacción de su mamá parecen indicar que se trata de una indirecta muy directa para el actor de True Blood.
Manolo González Vergara publica un mensaje sobre los hombres narcisistas
“Recuerden algo, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente. Ellos siempre te van a pintar como el malo de la película”, escribió Manolo en sus redes sociales.
El hijo de Sofía Vergara acompañó el texto con una lista de características asociadas con las personas narcisistas y conductas que pueden complicar las relaciones personales.
Aunque Manolo no mencionó nombres, la publicación coincidió con la atención mediática que recibieron las declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio con la actriz. La coincidencia temporal alimentó las interpretaciones de quienes relacionaron ambos episodios.
Publicidad
Sofía Vergara respalda la publicación de su hijo
La reacción de Sofía Vergara también llamó la atención. La actriz compartió el mensaje de Manolo en sus historias de Instagram y añadió aplausos, un gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra de apoyo a la reflexión de su hijo.
Manolo es el único hijo de la actriz colombiana, fruto de su matrimonio con el empresario Joe González. Aunque la relación de Sofía con Manganiello terminó en 2023, el vínculo familiar entre la actriz y su hijo quedó nuevamente en el centro de la conversación por la publicación.
Publicidad
Joe Manganiello revela detalles de su matrimonio con Sofía Vergara
Las declaraciones que precedieron al mensaje de Manolo surgieron durante la promoción de Bloodlines, el libro de memorias de Joe Manganiello. En una entrevista con la revista People, el actor habló sobre su separación de Sofía Vergara y las dificultades que atravesó durante una etapa marcada por una enfermedad autoinmune.
Manganiello describió la soledad que, desde su perspectiva, experimentó durante ese periodo y aseguró que su entonces esposa le negaba los abrazos. Sus declaraciones ofrecieron su versión de una relación que terminó después de varios años de matrimonio.
La pareja anunció su separación en julio de 2023. En ese momento, ambos comunicaron que habían tomado la difícil decisión de divorciarse y pidieron respeto por su privacidad.