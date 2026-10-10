Todo un caballero: hijo de Sofía Vergara defiende a su mamá con duro mensaje tras declaraciones de Joe Manganiello

La publicación apareció después de que Manganiello hablara sobre el final de su relación con Vergara y relatara las dificultades que enfrentó durante una etapa complicada de su salud.

El timing de la publicación de Manolo y la reacción de su mamá parecen indicar que se trata de una indirecta muy directa para el actor de True Blood.

Manolo González Vergara publica un mensaje sobre los hombres narcisistas

“Recuerden algo, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente. Ellos siempre te van a pintar como el malo de la película”, escribió Manolo en sus redes sociales.

El hijo de Sofía Vergara acompañó el texto con una lista de características asociadas con las personas narcisistas y conductas que pueden complicar las relaciones personales.



El mensaje sobre los hombres narcisistas publicado por Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara (Instagram)

Aunque Manolo no mencionó nombres, la publicación coincidió con la atención mediática que recibieron las declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio con la actriz. La coincidencia temporal alimentó las interpretaciones de quienes relacionaron ambos episodios.

