Sofía Vergara compartió un mensaje para celebrar el cumpleaños 80 de Ed O’Neill , quien fue su "esposo" durante más de una década... pero sólo en la ficción, cuando compartieron créditos en la serie de televisión Modern Family.
Sofía Vergara celebra los 80 años de su "esposo favorito", Ed O’Neill, con emotivos recuerdos de 'Modern Family'
Sofía Vergara felicita a Ed O'Neill al cumplir 80 años
Sofía Vergara y Ed O’Neill interpretaron a Gloria y Jay Pritchett en Modern Family de 2009 a 2020, pero su relación fuera de la pantalla también se ha mantenido cercana y eso quedó claro ahora que el actor cumplió 80 años y su "esposa" en la pantalla lo celebró con un emotivo mensaje.
La actriz de 53 años compartió una foto en Instagram el domingo 12 de abril para celebrar el cumpleaños de su compañero de reparto, quien cumplió 80 años durante el fin de semana.
La publicación incluía una imagen antigua de ambos, vestidos de forma elegante y abrazados, acompañada de un mensaje.
“Feliz cumpleaños to my favorite husband!❤️ I miss u Ed O’Neil!!!!🥳🥳🥳🥳”, escribió Vergara.
Aunque O’Neill no tiene redes sociales, varias personas reaccionaron en los comentarios recordando a la pareja ficticia que interpretaron durante 11 temporadas.
“My favorite parents😭♥️”, escribió la modelo Natasha Ryder. “The duo that raised us”, agregó la cuenta oficial de Facebook.
La petición que Sofía Vergara le hace a Ed O'Neill ante un posible reboot de 'Modern Family'
Sofía Vergara ha hablado en distintas ocasiones sobre su amistad con Ed O’Neill y su interés en un posible regreso de la serie.
En 2024, contó que incluso tienen una broma recurrente sobre ese tema: "Siempre bromeo con él, ‘Ed, no te mueras. Porque si hacemos la secuela, va a tomar tiempo, y tú eres el mayor de todos. ¡No puedes estar muerto!’", dijo previamente a Variety.
También sugirió que el elenco podría reunirse en una especie de “película para televisión” si se diera la oportunidad, comentando que “moriría por estar en ese set” y que sería “muy divertido”.
'Modern Family', el reencuentro de 2023 que organizó Sofía Vergara
En diciembre de 2023, Sofía Vergara reunió al elenco de Modern Family por primera vez desde el final de la serie en 2020.
En ese encuentro estuvieron Ed O’Neill, Julie Bowen, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Ariel Winter, Rico Rodriguez, Nolan Gould y Aubrey Anderson-Emmons, además de los creadores Chris Lloyd y Steve Levitan, a quienes Stonestreet bromeó llamando los “dos papás” del grupo.
"Fue muy especial", dijo Vergara en ese momento, añadiendo que era "la primera vez que nos veíamos todos en casi cuatro años", lo que lo hizo "muy emocionante para todos nosotros".
"Es increíble, porque siempre estamos conectados", agregó. "Aunque no nos habíamos visto en tanto tiempo, se sintió como si acabáramos de salir del set en 2020", añadió la actriz colombiana.
El elenco de Modern Family ha seguido reuniéndose en los años posteriores al final de la serie. En una entrevista con People, Ferguson adelantó con quién le gustaría compartir escenario en Broadway.
“Nos han propuesto ideas antes”, dijo sobre Stonestreet. “Simplemente nunca se ha sentido como lo correcto.”
“Quiero decir, Sarah Hyland es una bestia en el escenario y me encantaría estar con ella también,” añadió. “A Ty Burrell lo veía en teatro cuando estaba empezando su carrera. Así que sí, cualquiera de ellos en realidad, pero claro que voy a decir Eric”.