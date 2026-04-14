Sofía Vergara celebra los 80 años de su "esposo favorito", Ed O’Neill, con emotivos recuerdos de 'Modern Family'

Sofía Vergara felicita a Ed O'Neill al cumplir 80 años

Sofía Vergara y Ed O’Neill interpretaron a Gloria y Jay Pritchett en Modern Family de 2009 a 2020, pero su relación fuera de la pantalla también se ha mantenido cercana y eso quedó claro ahora que el actor cumplió 80 años y su "esposa" en la pantalla lo celebró con un emotivo mensaje.

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La actriz de 53 años compartió una foto en Instagram el domingo 12 de abril para celebrar el cumpleaños de su compañero de reparto, quien cumplió 80 años durante el fin de semana.

La publicación incluía una imagen antigua de ambos, vestidos de forma elegante y abrazados, acompañada de un mensaje.

“Feliz cumpleaños to my favorite husband!❤️ I miss u Ed O’Neil!!!!🥳🥳🥳🥳”, escribió Vergara.

Aunque O’Neill no tiene redes sociales, varias personas reaccionaron en los comentarios recordando a la pareja ficticia que interpretaron durante 11 temporadas.

“My favorite parents😭♥️”, escribió la modelo Natasha Ryder. “The duo that raised us”, agregó la cuenta oficial de Facebook.

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La petición que Sofía Vergara le hace a Ed O'Neill ante un posible reboot de 'Modern Family'

Sofía Vergara ha hablado en distintas ocasiones sobre su amistad con Ed O’Neill y su interés en un posible regreso de la serie.

En 2024, contó que incluso tienen una broma recurrente sobre ese tema: "Siempre bromeo con él, ‘Ed, no te mueras. Porque si hacemos la secuela, va a tomar tiempo, y tú eres el mayor de todos. ¡No puedes estar muerto!’", dijo previamente a Variety.

También sugirió que el elenco podría reunirse en una especie de “película para televisión” si se diera la oportunidad, comentando que “moriría por estar en ese set” y que sería “muy divertido”.