Joe Manganiello, el exesposo de Sofia Vergara, va a casarse otra vez

Joe Manganiello se compromete con Caitlin O’Connor

El actor que saltó a la fama por su aparición en la saga de películas Magic Mike, Joe Manganiello, ha hecho una publicación compartida para anunciar su compromiso junto a la también actriz Caitlin O’ Connor, quien es conocida por ser parte de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

En dicha publicación posan abrazados junto a su mascota, un perro chihuahua de 12 años llamado Bubbles, mientras Caitlin O’Connor muestra su anillo de compromiso. Gracias a la descripción que añadieron, sabemos que en realidad se comprometieron el 24 de junio de 2025.

Con esta publicación Joe Manganiello y Caitlin O'Connor anunciaron su compromiso. (Instagram - @caitlin_oconnor)

La relación entre Caitlin O’Connor y Joe Manganiello

Joe Manganiello conoció a Caitlin O’Connor en septiembre de 2023 durante la fiesta de estreno de la serie de HBO Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. En una entrevista para E! News, la actriz comentó que un detalle que los une es que ambos son originarios de Pittsburgh, Pensilvania. Su primera aparición pública como pareja fue en diciembre de 2023.

El "hijo" de Joe Manganiello y Caitlin O'Connor es su perrito Bubbles. (Getty Images)

En esa misma ocasión, Caitlin O’Connor describió su relación como una “gira mundial” ya que ambos acostumbran a viajar juntos y a acompañarse a sus respectivos compromisos laborales. Por ejemplo, la pareja festejó su primer aniversario de novios en Atlanta ya que Joe Manganiello debía participar en la Geeked Week 24 de Netflix.