A través de un post conjunto en sus cuentas de Instagram, Caitlin O’Connor y Joe Manganiello han anunciado su compromiso, que en realidad sucedió el 24 de junio de este 2025. La pareja se conoció en 2023, cuando Joe Manganiello acababa de terminar su matrimonio con Sofía Vergara.
Joe Manganiello, el exesposo de Sofia Vergara, va a casarse otra vez
Joe Manganiello se compromete con Caitlin O’Connor
El actor que saltó a la fama por su aparición en la saga de películas Magic Mike, Joe Manganiello, ha hecho una publicación compartida para anunciar su compromiso junto a la también actriz Caitlin O’ Connor, quien es conocida por ser parte de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.
En dicha publicación posan abrazados junto a su mascota, un perro chihuahua de 12 años llamado Bubbles, mientras Caitlin O’Connor muestra su anillo de compromiso. Gracias a la descripción que añadieron, sabemos que en realidad se comprometieron el 24 de junio de 2025.
La relación entre Caitlin O’Connor y Joe Manganiello
Joe Manganiello conoció a Caitlin O’Connor en septiembre de 2023 durante la fiesta de estreno de la serie de HBO Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. En una entrevista para E! News, la actriz comentó que un detalle que los une es que ambos son originarios de Pittsburgh, Pensilvania. Su primera aparición pública como pareja fue en diciembre de 2023.
En esa misma ocasión, Caitlin O’Connor describió su relación como una “gira mundial” ya que ambos acostumbran a viajar juntos y a acompañarse a sus respectivos compromisos laborales. Por ejemplo, la pareja festejó su primer aniversario de novios en Atlanta ya que Joe Manganiello debía participar en la Geeked Week 24 de Netflix.
La exesposa de Joe Manganiello es Sofía Vergara
Durante nueve años Sofía Vergara y Joe Manganiello estuvieron casados, desde noviembre de 2015, hasta febrero de 2024. La ex-pareja comenzó a salir después de que Joe le pidiera el número de Sofía a Jesse Tyler Ferguson, su compañero en la serie Modern Family.
Después de comprometerse en diciembre de 2014, la pareja llegó al altar en noviembre de 2015. Su relación se caracterizaba por ser muy romántica y apasionada, ni Joe, ni Vergara temían a mostrar su afecto en eventos públicos o en redes sociales.
¿Por qué terminaron su relación Joe Manganiello y Sofia Vergara?
Para sorpresa de todos, en julio de 2023 Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación y comenzaron su trámite de divorcio. En una entrevista para El País, Sofía Vergara comentó que la razón de la ruptura fue que Joe era más joven que ella, por 5 años y él quería tener hijos, mientra que Vergara no deseaba ser una “mamá vieja”.
En respuesta a las declaraciones de Sofía Vergara, Joe Manganiello declaró que durante su primer año de matrimonio sí intentaron tener una familia, pero que la verdadera razón de su separación fue la distancia que se generó entre ellos por diferentes razones.
Tanto Sofía Vergara como Joe Manganiello han seguido con sus vidas después de su divorcio e incluso él ha encontrado nuevamente el amor a lado de Caitlin O’Connor, con quien se comprometió en junio pasado. La pareja no ha revelado más detalles sobre su pedida de matrimonio o la futura boda que tendrán.