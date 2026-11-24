Después de casi nueve años sin publicar música inédita, Luis Miguel prepara su regreso a la música. El cantante sorprendió a sus seguidores con un anuncio que apunta a una nueva canción, cuyo estreno está previsto para el próximo 3 de diciembre.
Luis Miguel anuncia su regreso a la música: lanzará una nueva canción el 3 de diciembre
Luis Miguel lanzará una nueva canción el 3 de diciembre
La noticia comenzó a tomar fuerza este lunes, cuando Spotify México compartió en sus redes sociales una imagen de Luis Miguel . La fotografía muestra la mitad de su cara con el sol brillando detrás.
Junto a la imagen, la plataforma publicó un breve mensaje, pero suficiente para despertar la emoción de sus seguidores: "Luis Miguel, 3 de diciembre".
Aunque la publicación no da más detalles sobre el título de la canción, el periodista Alex Rodríguez ya había adelantado que el cantante preparaba un anuncio relacionado con música nueva.
A través de sus redes sociales, aseguró que tenía información sobre el regreso musical del cantante y explicó que el anuncio estaría relacionado con una convocatoria internacional dirigida a sus fans.
“Exclusiva Mundial: Luis Miguel regresa con nuevo tema el 3 de diciembre”, publicó el comunicador. “Ahora sí familia, tengo toda la información, actualizado y atentos porque esto es una primicia, una bomba mundial”, expresó al compartir los detalles de lo que, según sus fuentes, sería el esperado regreso del cantante.
El periodista explicó que los seguidores del intérprete fueron convocados en distintos puntos del mundo para participar en una acción coordinada. Entre las ciudades mencionadas están Las Vegas, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York, Madrid y Argentina.
“Ojo porque estamos hablando de una nueva canción, no de un nuevo álbum, pero ya hace nueve años, nueve, que no sacaba nueva música”, recalcó.
Luis Miguel también prepara su regreso a los escenarios en 2027
La música nueva no sería el único proyecto que tiene entre manos Luis Miguel . En septiembre pasado se dio a conocer que el cantante prepara una gira para 2027.
Hasta el momento no se han anunciado las fechas ni los países que formarán parte del tour, pero la posibilidad de escuchar nueva música y verlo nuevamente en concierto ha elevado las expectativas de sus seguidores.
El último álbum de estudio del cantante fue ¡México por siempre!, publicado en noviembre de 2017. El material incluyó canciones como La fiesta del mariachi y Soy lo prohibido. Desde entonces, el intérprete ofreció una gira entre 2023 y 2024, pero no ha presentado un nuevo disco con canciones inéditas.
“Luis Miguel es uno de los artistas más grandes e influyentes de todos los tiempos, tiene más de cuatro décadas de carrera, decenas de millones de discos vendidos. Su regreso con música inédita no es cualquier lanzamiento, es un acontecimiento para la historia de la música latina”, expresó Alex Rodríguez.
Los rumores sobre una posible grabación comenzaron desde octubre de este año, cuando circuló una fotografía de Luis Miguel junto al productor Paul Jackson Jr., músico que ha trabajado con figuras como Michael Jackson, Whitney Houston y Elton John, la imagen alimentó las versiones sobre el regreso del cantante al estudio de grabación.