Luis Miguel lanzará una nueva canción el 3 de diciembre

La noticia comenzó a tomar fuerza este lunes, cuando Spotify México compartió en sus redes sociales una imagen de Luis Miguel . La fotografía muestra la mitad de su cara con el sol brillando detrás.

Junto a la imagen, la plataforma publicó un breve mensaje, pero suficiente para despertar la emoción de sus seguidores: "Luis Miguel, 3 de diciembre".

Aunque la publicación no da más detalles sobre el título de la canción, el periodista Alex Rodríguez ya había adelantado que el cantante preparaba un anuncio relacionado con música nueva.



Luis Miguel (Spotify México)

A través de sus redes sociales, aseguró que tenía información sobre el regreso musical del cantante y explicó que el anuncio estaría relacionado con una convocatoria internacional dirigida a sus fans.

“Exclusiva Mundial: Luis Miguel regresa con nuevo tema el 3 de diciembre”, publicó el comunicador. “Ahora sí familia, tengo toda la información, actualizado y atentos porque esto es una primicia, una bomba mundial”, expresó al compartir los detalles de lo que, según sus fuentes, sería el esperado regreso del cantante.

El periodista explicó que los seguidores del intérprete fueron convocados en distintos puntos del mundo para participar en una acción coordinada. Entre las ciudades mencionadas están Las Vegas, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York, Madrid y Argentina.

“Ojo porque estamos hablando de una nueva canción, no de un nuevo álbum, pero ya hace nueve años, nueve, que no sacaba nueva música”, recalcó.