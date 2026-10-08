Joe Manganiello decidió contar su versión de uno de los periodos más difíciles de su vida y, en el proceso, reveló nuevos detalles sobre su matrimonio con Sofía Vergara . El actor aseguró que la relación comenzó a deteriorarse cuando él enfrentaba una enfermedad autoinmune que lo mantuvo enfermo durante siete años y que, según su relato, llegó a poner en riesgo su vida.
Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de 'abandonarlo' mientras enfrentaba una grave enfermedad
Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de ridiculizarlo mientras enfrentaba una grave enfermedad
En su nuevo libro de memorias, Bloodlines, Joe Manganiello describe un matrimonio que terminó por quedarse “completamente vacío de emotividad” y asegura que, durante sus problemas de salud, llegó a pedirle cariño a Sofía Vergara sin recibirlo. También afirma que la actriz lo ridiculizaba por su relación con Bubbles, una chihuahua que adoptó en uno de los momentos más delicados de su vida.
El actor relata que su enfermedad comenzó poco después de su boda con Sofía Vergara , celebrada en 2015. A medida que sus problemas de salud empeoraban, también comenzó a cambiar la dinámica dentro de su matrimonio. Según contó, la relación perdió cercanía emocional al mismo tiempo que él pasaba de un hospital a otro en busca de respuestas. En su libro, afirma que la actriz se negaba a abrazarlo cuando él se lo pedía.
Joe también cuenta que la actriz se burlaba de Bubbles, la perrita que adoptó en 2019, cuando atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Explica que en aquel entonces había comenzado a contemplar el suicidio y que decidió deshacerse de un arma que tenía porque no dejaba de pensar en utilizarla y con la llegada de llegada de Bubbles cambió su perspectiva de la vida.
“Tuve que deshacerme de mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó la perra. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, declara el actor.
Para Manganiello, el vínculo con su mascota se convirtió en una parte importante de su recuperación emocional. Sin embargo, asegura que la actitud de su entonces esposa hacia Bubbles también se convirtió en otro punto de conflicto entre ellos.
El desacuerdo sobre tener hijos marcó la separación de Joe Manganiello y Sofía Vergara
Otro de los temas que, de acuerdo con Joe Manganiello , terminó influyendo en el rumbo de su matrimonio fue la posibilidad de convertirse en padres.
Después de su divorcio, Sofía Vergara explicó al diario español El País que la diferencia de edad había sido un factor importante en la ruptura y que Manganiello quería tener hijos mientras ella no deseaba convertirse en una madre mayor.
Sin embargo, el actor presenta una versión diferente. Según cuenta, fue su estado de salud el que lo llevó a abandonar la idea de tener un hijo con Vergara. La pareja habría intentado recurrir a la fertilización in vitro y posteriormente contempló la posibilidad de utilizar una donante de óvulos.
El actor asegura que finalmente decidió no continuar porque temía morir a causa de su enfermedad y dejar a la actriz a cargo de un hijo que no fuera biológicamente suyo: “Se dijeron y se publicaron cosas sobre mí que eran falsas”, afirmó el actor al explicar por qué decidió escribir el libro y contar su versión de lo ocurrido.
Actualmente, Joe Manganiello asegura que su estado de salud es muy diferente. Después de someterse a una cirugía de seguimiento para reconectar su tracto digestivo, afirma que ya no toma medicamentos y que no presenta síntomas. También ha comenzado una nueva etapa. El actor está comprometido con Caitlin O'Connor a quien conoció después de iniciar su proceso de divorcio en 2023.
“Caitlin llegó a mi vida en un momento en que me resultó obvio que ella era la persona indicada para mí”, declara. La pareja incluso contempla la posibilidad de tener hijos. Para el actor, después de los años en los que llegó a pensar que moriría, esa posibilidad representa una nueva oportunidad: “Si es lo que me depara el destino”, dice sobre la posibilidad de ser padre. “Durante siete años pensé que iba a morir la semana siguiente. El mundo se ha abierto de nuevo ante mí”, recalcó.