Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de 'abandonarlo' mientras enfrentaba una grave enfermedad

Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de ridiculizarlo mientras enfrentaba una grave enfermedad

En su nuevo libro de memorias, Bloodlines, Joe Manganiello describe un matrimonio que terminó por quedarse “completamente vacío de emotividad” y asegura que, durante sus problemas de salud, llegó a pedirle cariño a Sofía Vergara sin recibirlo. También afirma que la actriz lo ridiculizaba por su relación con Bubbles, una chihuahua que adoptó en uno de los momentos más delicados de su vida.

El actor relata que su enfermedad comenzó poco después de su boda con Sofía Vergara , celebrada en 2015. A medida que sus problemas de salud empeoraban, también comenzó a cambiar la dinámica dentro de su matrimonio. Según contó, la relación perdió cercanía emocional al mismo tiempo que él pasaba de un hospital a otro en busca de respuestas. En su libro, afirma que la actriz se negaba a abrazarlo cuando él se lo pedía.



Sofia Vergara, Joe Manganiello y Bubbles. (Shutterstock)

Joe también cuenta que la actriz se burlaba de Bubbles, la perrita que adoptó en 2019, cuando atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Explica que en aquel entonces había comenzado a contemplar el suicidio y que decidió deshacerse de un arma que tenía porque no dejaba de pensar en utilizarla y con la llegada de llegada de Bubbles cambió su perspectiva de la vida.

“Tuve que deshacerme de mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó la perra. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, declara el actor.

Para Manganiello, el vínculo con su mascota se convirtió en una parte importante de su recuperación emocional. Sin embargo, asegura que la actitud de su entonces esposa hacia Bubbles también se convirtió en otro punto de conflicto entre ellos.