Kylie Jenner está lista para dar un paso importante fuera de los realities shows y las redes sociales. La empresaria será la protagonista y productora ejecutiva de Bachelorette Weekend, una serie de suspenso que prepara Hulu y que también cuenta con Kim Kardashian como productora.
Kylie Jenner debutará como actriz: será la víctima de un asesinato en serie producida por Kim Kardashian
Kylie Jenner interpretará a una novia asesinada
De acuerdo con Deadline, Bachelorette Weekend parte de una celebración que rápidamente se convierte en una pesadilla. La historia sigue a un grupo de amigas que se reúne para una despedida de soltera, hasta que la novia, interpretada por Kylie Jenner , aparece asesinada en una piscina.
A partir de ese momento, las personas más cercanas a ella se convierten en sospechosas y la trama comienza a reconstruir los acontecimientos que llevaron al crimen. El personaje de Kylie será fundamental para descubrir qué ocurrió antes de su muerte y permitirá que la serie explore las relaciones y secretos que existen entre las integrantes del grupo.
La producción está basada en un libro inédito de Flora Collins, desarrollado por StoryGiants, compañía de propiedad intelectual de Lauren Oliver. La guionista también se encargó de adaptar la historia para televisión.
Kim Kardashian fue quien vio el potencial de Kylie Jenner
La llegada de Kylie Jenner al proyecto también tiene una historia detrás de cámaras. El guion original fue enviado a Kim Kardashian con la intención de que se involucrara como productora.
Al leerlo, la empresaria consideró que la historia podía ser una buena oportunidad para que su hermana menor asumiera un papel protagónico. Por ello, le presentó el proyecto a Kylie y ambas se incorporaron rápidamente a la producción.
Aunque Bachelorette Weekend representa un proyecto mucho más ambicioso, Kylie ya había dado señales de su interés por la actuación. Recientemente tuvo un cameo en The Moment, película protagonizada por Charli XCX.
Kylie también continúa en The Kardashians, el reality de Hulu en el que participa junto con su familia y del que es productora ejecutiva. La octava temporada de la serie está programada para estrenarse el 8 de octubre.
El proyecto también representa otro paso en la expansión de las Kardashian-Jenner dentro de la industria del entretenimiento. Mientras Kim ha desarrollado una carrera cada vez más activa como actriz y productora, Kylie ha comenzado a explorar ese terreno.