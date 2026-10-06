Kylie Jenner debutará como actriz: será la víctima de un asesinato en serie producida por Kim Kardashian

Kylie Jenner interpretará a una novia asesinada

De acuerdo con Deadline, Bachelorette Weekend parte de una celebración que rápidamente se convierte en una pesadilla. La historia sigue a un grupo de amigas que se reúne para una despedida de soltera, hasta que la novia, interpretada por Kylie Jenner , aparece asesinada en una piscina.



Kim Kardashian y Kylie Jenner (Getty Images)

A partir de ese momento, las personas más cercanas a ella se convierten en sospechosas y la trama comienza a reconstruir los acontecimientos que llevaron al crimen. El personaje de Kylie será fundamental para descubrir qué ocurrió antes de su muerte y permitirá que la serie explore las relaciones y secretos que existen entre las integrantes del grupo.

La producción está basada en un libro inédito de Flora Collins, desarrollado por StoryGiants, compañía de propiedad intelectual de Lauren Oliver. La guionista también se encargó de adaptar la historia para televisión.