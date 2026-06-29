Kylie Jenner enfrenta una tercera demanda: ex chef la acusa de perder a su bebé por condiciones laborales extremas

Exempleada acusa a Kylie Jenner como responsable de perder a su bebé por condiciones laborales extremas

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y fue dada a conocer por Los Angeles Times. En ella, la ex empleada sostiene que trabajaba entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana, bajo condiciones que ignoraban las restricciones médicas propias de su embarazo.

Hasta el momento, Kylie Jenner y sus representantes no han emitido declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones.

Según la demanda, la chef comenzó a trabajar para Kylie Jenner a finales de noviembre de 2024 y, poco después, informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo y que necesitaba adaptaciones laborales razonables para proteger su salud.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Sin embargo, la denunciante afirma que continuó recibiendo tareas físicamente exigentes. Entre ellas, asegura que fue obligada a transportar cajas y alimentos pesados durante los preparativos de Año Nuevo y, posteriormente, en la celebración del tercer cumpleaños de Aire Webster, hijo de Kylie Jenner y Travis Scott, realizada en Palm Springs en febrero de 2025.

De acuerdo con el documento judicial, durante esa fiesta la chef pidió ayuda debido a que ya tenía cinco meses de embarazo, pero su solicitud fue rechazada. La mujer sostiene que terminó exhausta y sufrió un colapso emocional en un baño del evento.

Al día siguiente comenzó a presentar una hemorragia severa y acudió a un hospital, donde los médicos le informaron que el feto ya no presentaba latido cardíaco. La demanda atribuye la pérdida del embarazo al intenso esfuerzo físico realizado durante la jornada laboral.

Kylie Jenner (Getty Images)

La exempleada también afirma que, tras comunicar lo ocurrido a sus superiores, recibió críticas por el estado en que había quedado la cocina después del evento, en lugar de apoyo. Días después sufrió otro episodio de hemorragia y un desmayo, además de desarrollar un cuadro de depresión y ansiedad relacionado con la experiencia.