Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. El cantante estadounidense anunció la muerte de su padre, Peter Hernandez, quien falleció a los 74 años. A través de una publicación en Instagram, el intérprete de Just the Way You Are compartió varias fotografías familiares y dedicó unas emotivas palabras al hombre que no solo fue una figura fundamental en su vida, sino también quien despertó su pasión por la música.
Bruno Mars despide a su papá Peter Hernandez con emotivo mensaje: “Fue el mejor padre del mundo”
Bruno Mars despide a su papá Peter Hernandez con emotivo mensaje:
La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez), escribió el artista, de 41 años, al comenzar su mensaje.
“A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, concluyó.
La última frase fue también una referencia a su mamá, BerLa semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez), escribió el artista, de 41 años, al comenzar su mensaje.
a última frase fue también una referencia a su mamá, Bernadette San Pedro Bayot, quien murió en junio de 2013 a los 55 años, a causa de un aneurisma cerebral.
¿Quién era Peter Hernandez, el papá de Bruno Mars?
Aunque su nombre no tenía la proyección internacional del de su hijo, Peter Hernandez tuvo una relación muy cercana con la música. Nació en Brooklyn, Nueva York, y tenía raíces puertorriqueñas y judías. Desde pequeño estuvo rodeado de instrumentos y escenarios, una herencia que después transmitiría a su propia familia.
De acuerdo con People y Los Angeles Times, Peter fue un músico profesional que desarrolló buena parte de su carrera en Hawái, donde formó el grupo de doo-wop The Love Notes. También encabezó un espectáculo musical en el hotel Sheraton Waikiki, en el que involucró a sus hijos.
Fue precisamente en ese ambiente donde Bruno comenzó a mostrar sus habilidades como artista. Cuando tenía apenas dos años, ya subía al escenario caracterizado como Elvis Presley, una de las grandes influencias musicales de su infancia. Su apodo era Little Elvis y sus presentaciones formaban parte del espectáculo familiar, que se realizaba varias noches a la semana.
A los seis años, incluso tuvo una aparición en la película Honeymoon in Vegas (1992), en la que interpretó a una versión infantil del Rey del Rock and Roll.
Mucho antes de llenar estadios y convertirse en uno de los artistas pop más reconocidos del mundo, Bruno ya conocía la dinámica de los escenarios, el contacto con el público y la disciplina de presentarse en vivo. Su papá fue una pieza esencial en ese primer acercamiento.
La influencia de su papá en el estilo y la música de Bruno Mars
La huella de Peter Hernandez también está presente en algunos de los elementos más reconocibles de la identidad artística de Bruno Mars. No se trataba únicamente de las canciones o el ritmo, sino de una estética muy particular que el cantante fue construyendo a partir de lo que observó en su padre.
En una entrevista con la revista Latina en 2017, Bruno explicó que su sentido del ritmo provenía de las lecciones de bongós que recibió durante su infancia.
También reconoció que su gusto por los anillos en el dedo meñique, los zapatos de charol, los trajes y el peinado pompadour tenía un origen muy claro: Peter.
“Todo viene de observar a mi padre”, explicó entonces el cantante, de acuerdo con la agencia EFE.
La relación entre ambos también estuvo marcada por los momentos difíciles. Después del divorcio de sus padres, Bruno y su hermano Eric pasaron temporadas viviendo y viajando con Peter. En una conversación con 60 Minutes, en 2016, el cantante recordó las dificultades económicas que atravesaron durante aquella etapa, aunque aseguró que la cercanía familiar hacía que todo fuera más llevadero.
“Nos teníamos el uno al otro y nunca sentimos que fuera el fin del mundo”, recordó.
Peter, por su parte, nunca ocultó el orgullo que sentía por sus hijos. En una entrevista con MidWeek en 2014, aseguró sentirse especialmente orgulloso de Bruno y de sus hermanos, y reconoció el amor y el apoyo que habían recibido como familia.