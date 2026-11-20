Bruno Mars despide a su papá Peter Hernandez con emotivo mensaje:

La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez), escribió el artista, de 41 años, al comenzar su mensaje.

“A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, concluyó.



La última frase fue también una referencia a su mamá, BerLa semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez), escribió el artista, de 41 años, al comenzar su mensaje.

a última frase fue también una referencia a su mamá, Bernadette San Pedro Bayot, quien murió en junio de 2013 a los 55 años, a causa de un aneurisma cerebral.

¿Quién era Peter Hernandez, el papá de Bruno Mars?

Aunque su nombre no tenía la proyección internacional del de su hijo, Peter Hernandez tuvo una relación muy cercana con la música. Nació en Brooklyn, Nueva York, y tenía raíces puertorriqueñas y judías. Desde pequeño estuvo rodeado de instrumentos y escenarios, una herencia que después transmitiría a su propia familia.

De acuerdo con People y Los Angeles Times, Peter fue un músico profesional que desarrolló buena parte de su carrera en Hawái, donde formó el grupo de doo-wop The Love Notes. También encabezó un espectáculo musical en el hotel Sheraton Waikiki, en el que involucró a sus hijos.

Fue precisamente en ese ambiente donde Bruno comenzó a mostrar sus habilidades como artista. Cuando tenía apenas dos años, ya subía al escenario caracterizado como Elvis Presley, una de las grandes influencias musicales de su infancia. Su apodo era Little Elvis y sus presentaciones formaban parte del espectáculo familiar, que se realizaba varias noches a la semana.

A los seis años, incluso tuvo una aparición en la película Honeymoon in Vegas (1992), en la que interpretó a una versión infantil del Rey del Rock and Roll.

Mucho antes de llenar estadios y convertirse en uno de los artistas pop más reconocidos del mundo, Bruno ya conocía la dinámica de los escenarios, el contacto con el público y la disciplina de presentarse en vivo. Su papá fue una pieza esencial en ese primer acercamiento.