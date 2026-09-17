Kim Kardashian recibe un euro como compensación 10 años después del violento robo en París

El violento robo que Kim Kardashian sufrió en París

El asalto ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando Kardashian se encontraba en París por la Semana de la Moda.

Varios hombres disfrazados de policías llegaron hasta el hotel Hôtel de Pourtalès. Tras someter al vigilante, entraron en la habitación donde estaba la empresaria, la amenazaron con un arma y la inmovilizaron para después llevarse joyas cuyo valor se estimó en millones de euros. Entre ellas estaba el anillo de compromiso que le había regalado Kanye West, entonces su esposo, valuado en unos cuatro millones de dólares.

Los responsables huyeron del lugar en bicicleta. La investigación condujo a varias detenciones en enero de 2017 y el caso tardó años en llegar a juicio. La mayoría de las joyas robadas nunca fueron recuperadas.

¿Qué pasó con la banda de los "abuelos ladrones"?

Los responsables fueron conocidos en Francia como los "abuelos ladrones”, debido a la edad avanzada de varios de los integrantes del grupo.

En mayo de 2025, la justicia francesa declaró culpables a varios de los acusados por delitos relacionados con el robo y el secuestro. El principal señalado como cerebro de la operación, Aomar Aït Khedache, recibió una condena de prisión, aunque no tuvo que regresar a la cárcel al haber cumplido parte de la pena durante el proceso.

La edad y el estado de salud de algunos de los acusados fueron considerados durante la sentencia. Uno de los principales implicados, Didier Dubreucq, murió semanas después del veredicto.

El fallo civil de septiembre de 2026 es, por tanto, un capítulo posterior al proceso penal que determinó la responsabilidad de los involucrados.