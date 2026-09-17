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Espectáculos

Kim Kardashian recibe un euro como compensación 10 años después del violento robo en París

Diez años después del violento robo que sufrió durante la Semana de la Moda de París, la empresaria obtuvo la compensación simbólica que había solicitado ante la justicia francesa.
jue 17 septiembre 2026 11:39 AM
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Kim Kardashian (Getty Images )

Diez años después de uno de los episodios más traumáticos de su vida, Kim Kardashian recibió una compensación simbólica de un euro por parte de los responsables del robo que sufrió en París en 2016.

La cantidad no tiene que ver con el valor de las joyas que le fueron sustraídas aquella madrugada. De hecho, el botín estaba valorado en alrededor de nueve millones de euros. El objetivo de Kardashian era otro: obtener un reconocimiento judicial por el daño que le provocó el asalto.

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¿Por qué Kim Kardashian recibió solo un euro?

El Tribunal de París falló a su favor el 15 de septiembre de 2026, después de que la empresaria solicitara en el proceso civil una cantidad simbólica por los hechos ocurridos durante su estancia en la capital francesa.

El euro concedido por la justicia francesa fue exactamente la cantidad simbólica que Kardashian había solicitado. La empresaria no buscaba recuperar económicamente el valor de las joyas que perdió, sino que se reconociera la responsabilidad por el impacto que tuvo el asalto en su vida.

En un comunicado difundido después del fallo, Kardashian y su estilista y amiga Simone Harouche, quien también estuvo relacionada con el caso, señalaron que la experiencia fue profundamente traumática y que sus consecuencias todavía permanecen. Ambas agradecieron al tribunal y expresaron su intención de seguir adelante con su proceso de recuperación.

La decisión llega más de un año después del juicio penal contra los responsables del atraco, que concluyó en mayo de 2025 con condenas para varios de los implicados.

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El violento robo que Kim Kardashian sufrió en París

El asalto ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando Kardashian se encontraba en París por la Semana de la Moda.

Varios hombres disfrazados de policías llegaron hasta el hotel Hôtel de Pourtalès. Tras someter al vigilante, entraron en la habitación donde estaba la empresaria, la amenazaron con un arma y la inmovilizaron para después llevarse joyas cuyo valor se estimó en millones de euros. Entre ellas estaba el anillo de compromiso que le había regalado Kanye West, entonces su esposo, valuado en unos cuatro millones de dólares.

Los responsables huyeron del lugar en bicicleta. La investigación condujo a varias detenciones en enero de 2017 y el caso tardó años en llegar a juicio. La mayoría de las joyas robadas nunca fueron recuperadas.

¿Qué pasó con la banda de los "abuelos ladrones"?

Los responsables fueron conocidos en Francia como los "abuelos ladrones”, debido a la edad avanzada de varios de los integrantes del grupo.

En mayo de 2025, la justicia francesa declaró culpables a varios de los acusados por delitos relacionados con el robo y el secuestro. El principal señalado como cerebro de la operación, Aomar Aït Khedache, recibió una condena de prisión, aunque no tuvo que regresar a la cárcel al haber cumplido parte de la pena durante el proceso.

La edad y el estado de salud de algunos de los acusados fueron considerados durante la sentencia. Uno de los principales implicados, Didier Dubreucq, murió semanas después del veredicto.

El fallo civil de septiembre de 2026 es, por tanto, un capítulo posterior al proceso penal que determinó la responsabilidad de los involucrados.

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Kim Kardashian

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