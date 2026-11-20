“Mira, la verdad es que como que no me siento yo ni… O sea. No, no, no, no me toca a mí opinar”.

Pese a su postura, el actor no dudó en expresar sus buenos deseos para Renata y aseguró que lo único que quiere es que ella se encuentre feliz, sin importar el rumbo que tome su vida personal.

“Yo le deseo a ella todo lo mejor y yo lo que quiero es que ella sea feliz. Pero no creo que me toca ponerme a opinar de la vida de los demás ni de mi vida personal. ¿Yo quien soy para opinar? Yo lo único que hago es desearle lo mejor”.

De esta manera, Diego Boneta evitó pronunciarse sobre el supuesto nuevo romance de Renata Notni y dejó ver que, por ahora, está concentrado en sus proyectos profesionales y disfrutando de esta etapa de soltería.