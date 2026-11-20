Diego Boneta habló por primera vez sobre la nueva etapa sentimental de su expareja, Renata Notni, quien recientemente ha sido relacionada sentimentalmente con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, conocido también por los rumores que lo vincularon anteriormente con Belinda y Emma Watson.
Diego Boneta habla por primera vez de su ruptura con Renata Notni: "Yo lo que quiero es que sea feliz"
“Mira, la verdad es que como que no me siento yo ni… O sea. No, no, no, no me toca a mí opinar”.
Pese a su postura, el actor no dudó en expresar sus buenos deseos para Renata y aseguró que lo único que quiere es que ella se encuentre feliz, sin importar el rumbo que tome su vida personal.
“Yo le deseo a ella todo lo mejor y yo lo que quiero es que ella sea feliz. Pero no creo que me toca ponerme a opinar de la vida de los demás ni de mi vida personal. ¿Yo quien soy para opinar? Yo lo único que hago es desearle lo mejor”.
De esta manera, Diego Boneta evitó pronunciarse sobre el supuesto nuevo romance de Renata Notni y dejó ver que, por ahora, está concentrado en sus proyectos profesionales y disfrutando de esta etapa de soltería.
La historia de Diego Bonetaz y Renata Notni
La historia de Diego Bonetaz y Renata Notni comenzó a finales de 2020, cuando se conocieron a través de amigos en común. Aunque mantuvieron su romance con discreción durante los primeros meses, en septiembre de 2021 hicieron pública su relación al compartir fotografías juntos durante un viaje a Capadocia, Turquía.
A lo largo de su noviazgo, ambos compartieron viajes, celebraciones y muestras de cariño en redes sociales, además de acompañarse en distintos compromisos profesionales.
Sin embargo, después de cinco años juntos, en marzo de 2026 trascendió que habían decidido separarse de común acuerdo. Posteriormente, Diego confirmó el fin de su relación y aseguró que la ruptura se dio en buenos términos, con cariño y respeto mutuo.