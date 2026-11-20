Mía Rubín confirma su ruptura con Tarik Othón tras tres años de noviazgo

Durante un reciente encuentro con la frensa, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló sobre su vida sentimental, Mía explicó que la ruptura no estuvo relacionada con una pelea ni con la intervención de una tercera persona, sino con los proyectos personales que cada uno quiere desarrollar.

“Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó.

La cantante también reconoció que el final de su relación no era lo que había imaginado. “No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, confesó.



¿Por qué terminaron Mía Rubín y Tarik Othón?

Uno de los principales motivos detrás de la separación tiene que ver con los caminos profesionales que ambos quieren seguir. Mientras Tarik Othón planea mudarse a España para continuar con su carrera como rejoneador, Mía permanecerá en México, donde busca consolidar su proyecto musical.

De acuerdo con las declaraciones de la cantante, la decisión fue de ambos y responde a una etapa en la que necesitan concentrarse en sus propios objetivos y crecer individualmente.

Lejos de hablar de una ruptura conflictiva, Mía dejó claro que conserva un cariño especial por su expareja y que seguirá deseándole lo mejor. También explicó que fue una decisión que, aunque dolorosa, consideraron necesaria para sus respectivas vidas.

“Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”, agregó.