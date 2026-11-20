Tras meses de rumores sobre el estado de su relación, Mía Rubín confirmó que terminó su noviazgo con Tarik Othón , con quien compartió poco más de tres años de historia de amor. La cantante habló por primera vez abiertamente sobre la separación y reconoció que, aunque no era el desenlace que esperaba, ambos decidieron tomar caminos distintos.
Mía Rubín confirma su ruptura con Tarik Othón tras tres años de noviazgo: revela por qué terminaron
Mía Rubín confirma su ruptura con Tarik Othón tras tres años de noviazgo
Durante un reciente encuentro con la frensa, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló sobre su vida sentimental, Mía explicó que la ruptura no estuvo relacionada con una pelea ni con la intervención de una tercera persona, sino con los proyectos personales que cada uno quiere desarrollar.
“Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó.
La cantante también reconoció que el final de su relación no era lo que había imaginado. “No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, confesó.
¿Por qué terminaron Mía Rubín y Tarik Othón?
Uno de los principales motivos detrás de la separación tiene que ver con los caminos profesionales que ambos quieren seguir. Mientras Tarik Othón planea mudarse a España para continuar con su carrera como rejoneador, Mía permanecerá en México, donde busca consolidar su proyecto musical.
De acuerdo con las declaraciones de la cantante, la decisión fue de ambos y responde a una etapa en la que necesitan concentrarse en sus propios objetivos y crecer individualmente.
Lejos de hablar de una ruptura conflictiva, Mía dejó claro que conserva un cariño especial por su expareja y que seguirá deseándole lo mejor. También explicó que fue una decisión que, aunque dolorosa, consideraron necesaria para sus respectivas vidas.
“Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”, agregó.
Así fue la historia de amor de Mía Rubín y Tarik Othón
Mía Rubín y Tarik Othón comenzaron su relación en mayo de 2023, después de conocerse en una fiesta de cumpleaños de Erik Rubín. Desde entonces, la pareja compartió distintos momentos de su noviazgo, incluidos viajes, celebraciones familiares y románticas dedicatorias en redes sociales.
Durante sus más de tres años juntos, ambos se dejaron ver en destinos como Argentina y Japón, además de acompañarse en algunos de sus proyectos personales y profesionales.
Uno de los momentos más significativos de su relación ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando celebraron su tercer aniversario. Para la ocasión, Mía publicó una serie de fotografías junto al rejoneador y le dedicó un mensaje en el que dejó ver lo importante que había sido su relación.
“YO ELIJO AMARTE”, escribió la cantante. En su dedicatoria también recordó que Tarik había llegado a su vida para enseñarle una forma de amar que no había conocido antes.
Por su parte, el rejoneador compartió un mensaje en el que habló de los viajes, las experiencias y los sueños que habían construido juntos, además de expresar su deseo de seguir escribiendo capítulos a su lado.