Ben Affleck reaccionó al rumor de que intentaron relacionarlo sentimentalmente con Shakira después de sus respectivas separaciones y aseguró que se enteró de esa versión hasta que se la mencionaron en una entrevista. La declaración ocurrió durante el estreno en Nueva York de Animals, su nueva película, donde también habló sobre su vida personal y explicó que actualmente sus prioridades están lejos de las citas.
Ben Affleck habla por primera vez de los rumores que lo relacionan con Shakira
Ben Affleck reacciona a los rumores que lo relacionan con Shakira
Durante la entrevista con Entertainment Tonight, el reportero le preguntó directamente por los comentarios que se hicieron en el programa The View. La conductora Ana Navarro contó había intentado presentar a Ben Affleck y Shakira .
La versión surgió a partir de un concierto de la cantante en Miami, al que la presentadora asistió junto a Matt Damon, amigo cercano de Ben. Según relató la conductora, en ese momento tanto el actor como Shakira acababan de terminar sus respectivas relaciones.
Ana Navarro incluso contó que Mad Damon consideró que la situación podía ser complicada debido a la amistad entre Shakira y Jennifer Lopez, pero ella planteó que ya había pasado suficiente tiempo para que el actor y la cantante se pusieran en contacto.
La respuesta de Ben Affleck fue de sorpresa ante una historia que, según dijo, nunca había escuchado: “Sinceramente, oigo ese tipo de cosas primero de gente como tú”, aseguró el actor, y añadió: “Nunca había oído algo así en mi vida. La gente chismorrea. Se inventan cosas”.
El actor también fue tajante al referirse a la posibilidad de caer en este tipo de situaciones: “No me dejo tender trampas”.
La razón por la que Ben Affleck no está buscando pareja
Más allá del rumor sobre Shakira , Ben Affleck también explicó que actualmente no está enfocado en comenzar una relación sentimental. A dos años de su separación de Jennifer Lopez, el ganador del Oscar aseguró que el trabajo y sus hijos ocupan los primeros lugares de su vida.
“No tengo mucho tiempo libre. No ando por ahí buscando pareja”, dijo sobre las citas. “Simplemente no es una prioridad en mi vida”.
El actor aseguró además que se encuentra “bien y feliz” como soltero y explicó por qué no está intentando encontrar una pareja: “Sé cuáles son mis prioridades. No se pueden tener dos cosas que sean lo más importante en la vida”, explicó. “Para mí, son mis hijos. Así que eso es lo más importante. Y luego está mi trabajo, que me encanta”.
El productor comparte a Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 14, con Jennifer Garner. La pareja se casó en 2005, se separó una década después y finalizó su divorcio en 2018. En 2022, Affleck volvió a casarse con Jennifer Lopez, con quien ya había tenido una relación y un compromiso a principios de los 2000. Sin embargo, la pareja se separó en 2024 y su divorcio quedó finalizado en enero de 2025.
Sobre lo que pueda ocurrir en el futuro, Ben Affleck dejó abierta la posibilidad de enamorarse nuevamente, aunque aseguró que no está persiguiendo una relación: “Estoy donde estoy, y estoy genial, y quién sabe qué aventuras me deparará la vida. Estoy abierto a ello, pero no estoy intentando perseguir nada”.
Además de Jennifer Garner y Jennifer Lopez, entre las famosas exparejas de Ben Affleck se encuentran Gwyneth Paltrow y Ana de Armas.