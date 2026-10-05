Ben Affleck habla por primera vez de los rumores que lo relacionan con Shakira

Ben Affleck reacciona a los rumores que lo relacionan con Shakira

Durante la entrevista con Entertainment Tonight, el reportero le preguntó directamente por los comentarios que se hicieron en el programa The View. La conductora Ana Navarro contó había intentado presentar a Ben Affleck y Shakira .

La versión surgió a partir de un concierto de la cantante en Miami, al que la presentadora asistió junto a Matt Damon, amigo cercano de Ben. Según relató la conductora, en ese momento tanto el actor como Shakira acababan de terminar sus respectivas relaciones.



Ben Affleck (Getty Images)

Ana Navarro incluso contó que Mad Damon consideró que la situación podía ser complicada debido a la amistad entre Shakira y Jennifer Lopez, pero ella planteó que ya había pasado suficiente tiempo para que el actor y la cantante se pusieran en contacto.

La respuesta de Ben Affleck fue de sorpresa ante una historia que, según dijo, nunca había escuchado: “Sinceramente, oigo ese tipo de cosas primero de gente como tú”, aseguró el actor, y añadió: “Nunca había oído algo así en mi vida. La gente chismorrea. Se inventan cosas”.

El actor también fue tajante al referirse a la posibilidad de caer en este tipo de situaciones: “No me dejo tender trampas”.