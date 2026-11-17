Jorge D’Alessio confirma su ruptura con Daniela Arjona

En un encuentro con la prensa, Jorge D’Alessio aclaró que no hubo conflictos entre ellos ni falta de cariño. La decisión, dijo, tuvo que ver con la realidad de sus vidas. Daniela vive en Cancún, él en la Ciudad de México y, además de sus constantes giras con Matute, ella también tiene compromisos laborales en Miami.

“No es que no haya cuajado, es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo aquí, y luego estando de gira y luego ella también va y trabaja en Miami”, explicó



Daniela Arjona y Jorge D’Alessio (Instagram)

Para el músico, pasar el tiempo con sus hijos es una prioridad. Por eso, cuando tiene algunos días libres entre sus compromisos profesionales, prefiere aprovecharlos para estar con ellos.

“El tiempo que queda libre era o vernos o ver a mis hijos, y ahorita pues más que nunca mis hijos son lo más importante, entonces si tengo dos días quiero estar con ellos, entonces, antes de que creciera es mejor ser sensatos y decidir. Aparte es bien linda persona, entonces yo la quiero mucho, pero son decisiones de sensatez”, explicó.

Después de esta ruptura, el vocalista de Matute aseguró que no tiene prisa por volver a tener una relación. De hecho, reconoció que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, algo que antes no sabía hacer y que ahora le permite vivir con tranquilidad.

“Ya aprendí a estar solo, era algo que no sabía, pero pues estos meses, estos casi un año, está bonito estar contigo mismo y tengo mucha paz, estoy disfrutando lo que hago, disfruto a mis hijos, entonces está bien, creo que está padre, se vale”, compartió.

La noticia llega después de que Jorge D’Alessio presentara públicamente a Daniela Arjona a finales de agosto de 2026 tras separarse de Marichelo Puente, con quien estuvo casado alrededor de 15 años y tuvo tres hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio.