Jorge D’Alessio está soltero nuevamente. A tres meses de haber hecho pública su relación con la empresaria Daniela Arjona, el cantante confirmó que el noviazgo llegó a su fin. Aunque aseguró que vivieron momentos muy bonitos, explicó que la distancia y sus respectivas agendas de trabajo hicieron complicado mantener la relación.
Jorge D’Alessio confirma su ruptura con Daniela Arjona y explica por qué decidió volver a la soltería
Jorge D’Alessio confirma su ruptura con Daniela Arjona
En un encuentro con la prensa, Jorge D’Alessio aclaró que no hubo conflictos entre ellos ni falta de cariño. La decisión, dijo, tuvo que ver con la realidad de sus vidas. Daniela vive en Cancún, él en la Ciudad de México y, además de sus constantes giras con Matute, ella también tiene compromisos laborales en Miami.
“No es que no haya cuajado, es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo aquí, y luego estando de gira y luego ella también va y trabaja en Miami”, explicó
Para el músico, pasar el tiempo con sus hijos es una prioridad. Por eso, cuando tiene algunos días libres entre sus compromisos profesionales, prefiere aprovecharlos para estar con ellos.
“El tiempo que queda libre era o vernos o ver a mis hijos, y ahorita pues más que nunca mis hijos son lo más importante, entonces si tengo dos días quiero estar con ellos, entonces, antes de que creciera es mejor ser sensatos y decidir. Aparte es bien linda persona, entonces yo la quiero mucho, pero son decisiones de sensatez”, explicó.
Después de esta ruptura, el vocalista de Matute aseguró que no tiene prisa por volver a tener una relación. De hecho, reconoció que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, algo que antes no sabía hacer y que ahora le permite vivir con tranquilidad.
“Ya aprendí a estar solo, era algo que no sabía, pero pues estos meses, estos casi un año, está bonito estar contigo mismo y tengo mucha paz, estoy disfrutando lo que hago, disfruto a mis hijos, entonces está bien, creo que está padre, se vale”, compartió.
La noticia llega después de que Jorge D’Alessio presentara públicamente a Daniela Arjona a finales de agosto de 2026 tras separarse de Marichelo Puente, con quien estuvo casado alrededor de 15 años y tuvo tres hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio.
Jorge D’Alessio celebra que Lupita D’Alessio regrese a los escenarios
Durante el encuentro con la prensa, Jorge D’Alessio también habló de su mamá, Lupita D’Alessio, y de la presentación que ofrecerá en febrero en el Auditorio Nacional, a pesar de que hace unos meses anunció su retiro de los escenarios.
El músico reconoció que entiende que su mamá quiera descansar después de más de 55 años de carrera, pero también le hizo saber que sería especial verla ofrecer algunas presentaciones para celebrar su trayectoria y compartir su música una vez más con el público.
“Me da mucha alegría que haya aceptado, y lo decía, sé que ella ya no quiere hacer gira, y está bien, o sea, porque ya le dedicó muchos años de su vida y se merece también descansar como cualquier persona después de dedicarle tantos años, cincuenta y cinco años a la música, pero si le dijimos a lo mejor las fechas especiales, esta cumple 55 años, un par de conciertos o un concierto estaría bonito para todos los que amamos tu catálogo, tu música y verte cantar. Y además está con el instrumento increíble”, expresó.